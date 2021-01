Dopo giorni di gelo all’interno della casa del GF Vip, Rosalinda Cannavò prova a riconciliarsi con l’amica Dayane Mello, con una lunga lettera. La reazione della modella sorprende i telespettatori. Ecco cosa ha detto.

Continua la querelle all’interno della casa del GF Vip tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Dopo 3 mesi di fortissima intesa ed amicizia qualcosa sembra essersi rotto e negli ultimi due giorni le due ex amiche si sono sapientemente ignorate vivendo da separate in casa. A provocare la rottura definitiva tra le due è stato un video mandato in onda durante l’ultima diretta, nel quale Dayane ha attaccato pesantemente Rosalinda. La brasiliana durante un confessionale ha affermato che l’attrice avrebbe su di lei una brutta influenza emanando energie negative. Parole che hanno ferito profondamente Rosalinda che ha deciso di interrompere bruscamente il rapporto. Nelle ultime ore però la bella siciliana sembra essere tornata sui suoi passi, decidendo di provare a fare pace con Dayane. Dopo aver scritto una lunga lettera ha affrontato l’amica cercando di mettere fine al conflitto. Dopo averla letta la modella si è sciolta in un lungo abbraccio ma la situazione non sembra essere cambiata. Dayane è ancora molto arrabbiata e accusa Rosalinda di aver assecondato Francesco Oppini che la accusava di usare le persone.

In quel frangente Rosalinda aveva confermato il pensiero di Oppini affermando di essersi sentita usata e buttata come un giocattolo rotto. Rosalinda però ha spiegato di aver agito in quel modo a seguito di alcuni filmati mostrati in diretta. Dalla sua parte Dayane sostiene di essere stata sempre una buona amica e di averla sostenuta nei momenti di difficoltà.

Insomma le incomprensioni sono ancora molte e il gesto di Rosalinda non sembra aver rimesso le cose a posto. Un primo passo però è stato fatto e potrebbe essere l’inizio per sistemare il rapporto. Non ci resta che attendere per scoprire le prossime mosse delle due concorrenti del GF Vip.