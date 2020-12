Melissa Satta, ritrova l’amore: ma non è come riportato dal settimanale (FOTO)

Il rapporto tra Melissa Satta e il marito Kevin Prince Boateng è ufficialmente terminato da pochi giorni ma la showgirl sarebbe già capitolata tra le braccia di un altro uomo. Le voci circolate sui siti di gossip e pubblicate sul settimanale Chi non sono corrette. A fare breccia nel cuore della showgirl non è Matteo Rivetti ma il cugino Mattia.

Solo pochi giorni fa Melissa Satta e Kevin Prince Boateng avevano annunciato la loro separazione. Dopo 10 anni di relazione la coppia ha deciso di dirsi addio. Melissa e Kevin dopo una forte crisi avevano deciso di dare una seconda possibilità alla loro storia d’amore ma purtroppo a meno di un anno dalla loro riconciliazione hanno deciso di dirsi addio definitivamente. La separazione è stata consensuale ed entrambi hanno voluto dedicare parole di stima per l’ormai ex coniuge. Tramite i loro profili Instagram, Melissa e Kevin hanno voluto far sapere ai propri fan che rimarranno per sempre uno nella vita dell’altro per il bene del loro bambino di 6 anni Maddox. Archiviata la storia con l’ex marito però sembrerebbe che Melissa abbia già ritrovato l’amore. C’è da dire che prima della separazione ufficiale la coppia era lontana da tempo e non veniva avvistata insieme dallo scorso luglio.

Secondo il settimanale Chi e diversi siti di gossip la showgirl starebbe frequentando Matteo Rivetti, figlio di Carlo Rivetti imprenditore ex proprietario del marchio di moda Stone Island. Ci sarebbe però un errore: Melissa in realtà sarebbe la compagna del cugino Mattia.

I due si sarebbero conosciuti ad una cena organizzata dall’amico comune Renzo Rosso e dalla moglie Arianna Alessi e da allora pare siano diventati inseparabili. Non è ancora chiaro esattamente quando sia scoccata la scintilla ma secondo fonti ben informate sembrerebbe che i due facciano coppia fissa da qualche mese. Per ora la neo coppia non ha voluto rendere pubblica la notizia e non sono presenti foto dei due insieme. Secondo il giornale diretto da Alfonso Signorini, Melissa Satta sarebbe intenzionata a fare le cose con calma soprattutto per il bene del figlio Maddox.

Del nuovo compagno si sa ancora poco ma la sua famiglia ha recentemente venduto l’azienda di cui era proprietaria Stone Island per 1,5 miliardi di euro al fondo di Remo Ruffini. I due innamorati sono coetanei ed entrambi abitano a Milano.