Barbara D’Urso è fidanzata? E’ Striscia la Notizia a svelare l’identità misteriosa

Barbara D’Urso è fidanzata? A dare una risposta definitiva a questa domanda è il telegiornale satirico che svela l’identità misteriosa

La conduttrice napoletana è fidanzata? Questa la domanda che in tanti si fanno, dopo una voce circolata qualche settimana fa, anche dopo delle frasi che sarebbero comparse sul profilo di “Carmelita”. A dare una risposta definitiva a questo gossip ci ha pensato il telegiornale satirico di Canale 5, che ha voluto fare chiarezza sulla questione, che ormai da troppi giorni tiene banco. La parola fine alla querelle poche ore fa. Si tratta di una grande fake news, una bufala intorno al presunto nuovo amore della conduttrice. O almeno è quello che si evince dal servizio mandato in onda nella serata di oggi. Insomma, nessun nuovo amore in vista per la padrona di casa di Pomeriggio Cinque e del Live nella doppia veste della domenica. Il tapiro di Striscia la Notizia consegnata a Barbarella chiarisce la storia, mettendo un punto definitivo: “Ecco il mio fidanzato” la didascalia che mette fine al pettegolezzo.

Barbara D’Urso è single, e non ha motivo di raccontare una verità diversa da questa. Se ci fosse mai un altro uomo nella sua vita non si farebbe presto a saperlo. Considerando le luci della ribalta della conduttrice e la sua vita immersa nei social, davvero si farebbe presto a scoprire una verità del genere. Intanto la diretta interessata si diverte a provocare i suoi follower di Instagram con tantissimi post che mettono in evidenza la sua sensualità. Quella di una donna di 63 anni capace di attirare ancora l’attenzione su di sé, anche se in tanti parlano di ritocchi e di filtri che la renderebbero più giovane e bella. Insomma, quando si parla di “Carmelita” il pubblico si divide spesso a metà, tra quelli che la esaltano sempre e comunque e quelli che la detestano. Come del resto accade spesso per tutti i personaggi famosi. Sta di fatto che lei riesce a rimanere sempre al centro dell’attenzione. Anche da single e senza alcun fidanzato.