Pamela Prati ha scatenato i suoi follower di Instagram con una foto che ha messo in evidenza un dettaglio bollente non passato inosservato

La showgirl ha esaltato i suoi follower di Instagram con una foto che non è passata inosservata. La 62enne sarda resta ancora oggi una donna dal grande fascino, che riesce a mostrare in ogni apparizione pubblica. Nel corso degli anni infatti è riuscita a mantenere intatta la sua sensualità e bellezza, ma anche un fisico perfetto e scolpito che fa perdere la testa ai suoi numerosi fan. Non è la prima volta che accade infatti che con foto o video su Instagram scatena il web, anche a suon di post bollenti che mettono in risalto le sue curve da capogiro. Cosa che è accaduta anche in uno degli ultimi scatti che ha pubblicato, e che ha raccolto una vera e propria pioggia di like e commenti. Con numeri che certificano la sua forte popolarità anche sul web e che la proiettano tra i personaggi pubblici più apprezzati sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌺𝓟𝓪𝓶𝓮𝓵𝓪 𝓟𝓻𝓪𝓽𝓲🦋 (@pamelaprati)

Pamela Prati ha augurato una buona notte davvero bollente ai suoi follower. Che non hanno resistito alla tentazione di lasciare un commento, anche ironico, al post che ha pubblicato. In particolare dalla foto è emerso un dettaglio bollente che come detto non è passato inosservato. E che ha regalato forti emozioni ai fan. Tantissimi i like ed i commenti allo scatto che ha risaltato le sue gambe, con il gioco del vedo non vedo che ha scatenato le fantasie dei suoi ammiratori. Che come detto soprattutto sul web restano tantissimi, e che dimostrano in ogni occasione la loro passione nei suoi confronti. “E allora dolce notte” la didascalia alla foto che ha messo in primo piano tacchi a spillo ed autoreggenti scuri, con i follower che hanno nuovamente espresso il loro gradimento in pochi minuti dalla pubblicazione. Scatto pubblicato sotto e che lasciamo commentare a voi.