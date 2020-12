Laura Pausini non è solita pubblicare sui social i suoi scatti privati ma per queste vacanze regala ai followers delle fotografie della sua bella famiglia: tutti a casa in pigiama!

Si sa che Laura Pausini è molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, ma per queste vacanze ha voluto fare uno strappo alla regola condividendo sui social alcuni scatti natalizi nei quali la sua famiglia appare più unita che mai, in una posa che è diventata ormai simbolo del 2020: sul divano e… in pigiama!

Vacanze “comode” quindi per Laura Pausini e per la famiglia, che viene orgogliosamente mostrata sui social dalla cantante. Questo è un periodo particolare per tutti e anche per la Pausini, che ha dovuto passare il Natale lontano dall’amata mamma a causa delle restrizioni messe in atto per prevenire il contagio da Coronavirus. Ma a tenerle compagnia e riempirla d’affetto ci pensano l’amato compagno Paolo Carta e la figlia Paola di soli 7 anni.

Le vacanze in famiglia di Laura Pausini senza la mamma

Una foto che rappresenta perfettamente le vacanze di Natale passate con i familiari più stretti, quella condivisa dalla Pausini sui social: Laura, il suo compagno e la loro piccola Paola sono ritratti insieme al cagnolino di famiglia mentre indossano un allegro pigiama natalizio a righe, ovviamente tutti e tre abbinati.

Questo è per la cantante il primo Natale esclusivamente in tre: di solito infatti Laura le feste le ha sempre trascorse in compagnia anche della madre e al resto della famiglia a cui è molto legata.

Per sopperire alla lontananza che divide le due, la Pausini ha voluto infatti dedicarle qualche giorno fa un post su Instagram nelle quali le ha rivolto delle belle parole colme d’affetto. “Mamma, ti regalo un sorrisone perché anche se alla fine non possiamo vederci come avevamo sperato, comunque stiamo tutti bene nella nostra famiglia e sappiamo che questo è ciò che più conta“, recita la didascalia del post.

Laura ha anche voluto specificare che nelle fotografie che la ritraggono nel post si è voluta vestire elegante come avrebbe fatto se avesse passato il Natale dalla madre, concludendo però il post in maniera molto simpatica: “Il 25 mettiamoci tutti più comodi e prepariamoci per lunghe videochiamate, tv, musica, film e… chili di cioccolata!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

Leggi anche -> Gianni Sperti, morto il padre. Il triste annuncio su Instagram

Leggi anche -> GF Vip, tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli scatta il tanto atteso bacio

Le relazioni d’amore di Laura Pausini

Pur essendo molto riservata a riguardo della sua vita privata, sappiamo che Laura Pausini ha avuto, prima del suo attuale compagno Paolo, due importanti relazioni d’amore. Una è stata quella con Paolo Cerruti, al quale è stata legata dal 1994 al 2001, e un’altra durata due anni e iniziata nel 2003 con il manager Gabriele Parisi.

Con il suo compagno e padre di sua figlia Paolo Carta Laura è invece impegnata in una relazione che dura ormai da parecchio tempo: l’ufficializzazione è arrivata nel 2005, ma i due si frequentavano già da qualche tempo. Nel 2013 è poi arrivata per loro una delle gioie più grandi: la loro amatissima figlia Paola, che quest’anno ha compiuto 7 anni e che ha suggellato ulteriormente il loro legame d’amore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)