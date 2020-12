Vediamo insieme che cosa ha confessato, come grande desiderio per il nuovo anno, il bel Giller Rocca in una recente intervista.

Ha partecipato al programma condotto da Milly Carlucci, ovvero Ballando con le stelle, e stiamo parlando di Gilles Rocca.

Il bellissimo ragazzo ha anche trionfato, e di recente ha espresso un suo grande desiderio per il prossimo anno.

Gilles Rocca ed il suo grande desiderio per l’anno che sta per iniziare

La sua partecipazione e la vittoria del programma stesso ha lasciato tutti senza parole, perché si è mostrato davvero molto bravo, stiamo parlando ovviamente di Gilles Rocca.

Per il bel giovane, la vittoria del programma non era assolutamente scontata, anzi per lui è stato un sogno, e da qui sta iniziando tutta la sua nuova vita professionale, ed ha espresso un particolare desiderio per il prossimo anno.

Nella bella intervista, infatti, che ha rilasciato sulle pagine del giornale Voi, ha dichiarato le seguenti parole:

“A livello professionale mi auguro qualche bel ruolo, film, fiction o interessanti proposte tv.”

Gille, ha fatto breccia nel cuore di moltissimi telespettatori, e siamo sicuri che il prossimo anno riceverà davvero moltissime offerte per lavorare nel mondo dello spettacolo.

Ha continuato poi dichiarando che la sua vittoria al programma è stata una grande gioia sia per lui che per la sua mamma.

Per il momento, per quanto riguarda la sua carriera televisiva, dovrebbe essere nel cast del nuovo programma di Simona Ventura che si chiama Game of Games, che andrà in onda all’inizio del prossimo anno.

Gilles ha concluso che la sua partecipazione al programma di Milly Carlucci è stata una bellissima esperienza.

E voi cosa ne pensate di quanto dichiarato da Gilles come desiderio lavorativo per il prossimo anno? Vi è piaciuta la sua partecipazione al programma?