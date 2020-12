Gf Vip: Cecilia Capriotti offende due famosi youtuber “due deficienti”- VIDEO

Gaffe per Cecilia Capriotti, la nuova gieffina si è lasciata andare a commenti inopportuni offendendo pesantemente due famosi youtuber, la coppia in questione sono i me contro te, duetto amatissimo dai più piccoli, ecco cosa ha detto la nuova arrivata nella casa del Gf Vip

Cecilia Capriotti ha iniziato il suo percorso all’interno della casa del Gf Vip da pochissime settimane, ma già si è fatta riconoscere per i suoi modi snob che stanno facendo divertire gli appassionati del reality, nelle ultime ore la Capriotti ha confermato di essere la sostituta di Cristiano Malgioglio regalandoci perle di puro trash, infatti nelle ultime ore ha fatto una gaffe su una coppia di Youtuber molto famosa ed apprezzata soprattutto dai più piccoli, la showgirl parlando con Samantha De Grenet si è lasciata sfuggire un commento inopportuno sulla coppia “sono dei deficienti” ma subito dopo si è corretta cercando di sviare il discorso.

La gaffe di Cecilia Capriotti sui me contro te

Cecilia e “l’amore sconfinato” per i Me Contro Te @mecontrote La tocca pianissimo ⚰️⚰️😂😂 #GFVIP pic.twitter.com/5pNstTnFDO — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 27, 2020

Cecilia si è ormai integrata benissimo nel gruppo dei gieffini, conquistando anche il cuore degli utenti sul web che si divertono a riportare le frasi ironiche dell’attrice, ma nelle ultime ore la Capriotti è finita al centro dell’attenzione per alcuni dichiarazioni sulla famosa coppia di Youtube, i me contro te, il video ha fatto immediatamente il giro del web, soprattutto perché l’attrice dopo averli offesi ha cercato di rimediare alla scivolone ma con scarsi risultati.

Cecilia durante il pranzo con i compagni ha iniziato a parlare di sua figlia a Samantha De Grenet, raccontando che alla piccola piace molto il famoso duo di Youtube i me contro te, in questo contesto la Capriotti ha detto la sua opinione sulla coppia Luì e Sofì dicendo “Lei vuole i Me Contro Te. Io spesso giro e cerco di farle vedere un film, ma lei vuole i Me Contro Te, questi due che fanno lo Slime, gliel’ho dovuto anche comprare. Sono due deficienti. Quei due ragazzi molto bravi”.

Questa è stata la piccola gaffe di Cecilia etichettando in modo non del tutto carino il famoso duo, ma rendendosi conto di aver fatto uno scivolone la Capriotti ha cercato di rimediare ma ormai la frase aveva già fatto il giro del web.

Per il momento i due famosi youtuber non hanno rilasciato dichiarazioni in merito alle dichiarazioni di Cecilia, vedremo se nelle prossime ore Luì e Sofì diranno la loro su quanto accaduto.