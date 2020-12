Dopo mesi di amicizia al GF Vip sembra che il rapporto tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sia arrivato definitivamente al termine. La modella brasiliana ha riservato all’amica parole non troppo lusinghiere creando una spaccatura insanabile. Ecco cosa si sono dette le due concorrenti del reality.

Continuano i colpi di scena all’interno della casa del GF Vip. Anche le alleanze più salde sembrano essere state messe in discussione cambiando totalmente gli equilibri della casa. Alcune settimane fa erano stati Tommaso Zorzi e Stefania Orlando a mettere un freno al loro strettissimo rapporto. L’influencer aveva deciso di nominare l’amica per non averlo difeso durante una discussione e per giorni la coppia era stata distante. Fortunatamente la loro amicizia si è dimostrata salda e dopo aver discusso sono riusciti a riportare serenità nel rapporto. Ora è il turno di Dayane Mello e Rosalinda Cannavò e la spaccatura tra le due sembrerebbe incolmabile. Le due amiche hanno instaurato uno strettissimo rapporto sin dai primi giorni di permanenza in casa. Inseparabili per quasi 4 mesi sono sempre stata un supporto costante l’una per l’altra. Da qualche giorno però la situazione sembra mutata e durante la diretta di ieri sera le due hanno avuto un forte scontro mettendo un punto al loro rapporto. L’attrice siciliana non ha mai nascosto la gelosia verso l’amica dall’entrata in casa di Sonia Lorenzini. Dayane e Sonia hanno legato moltissimo e Rosalinda si è sentita un po’ messa da parte. Dopo alcuni confronti la situazione sembrava tornata serena ma la nomination di Rosalinda ai danni della Lorenzini ha cambiato nuovamente le carte in tavole facendo andare su tutte le furie Dayane.

Durante la diretta di ieri Alfonso Signorini ha mostrato a Rosalinda una clip con tutti i commenti di Dayane nei suoi confronti. La modella brasiliana ha ammesso di essersi allontanata dall’amica perché la sua costante energia negativa le starebbe ormai stretta, preferendo continuare la sua avventura in casa in modo indipendente. Inoltre Dayane ha messo in discussione la versione dell’amica sul rapporto instaurato con Mario Ermito fuori dalla casa, insinuando un interessamento dell’attrice anche se fidanzata con il compagno Giuliano. Insomma parole non troppo lusinghiere nei confronti di Rosalinda che sembrerebbero aver creato una distanza incolmabile. Rosalinda subito dopo la diretta ha dichiarato che la loro amicizia è finita e che ora che la Lorenzini è stata eliminata non riaccetterà mai un riavvicinamento da parte di Dayane.

Dopo mesi di baci e abbracci il tradiemnto alle spalle è stato troppo grave. “Aveva trovato un amica sincera per tutta la vita, ma ora l’ha persa” ha raccontato Rosalinda. Per ora nessuna delle due ha tentato di chiarire la situazione ma siamo sicuri che non è finita qui.