Una nuova coppia sta nascendo nella Casa del Grande Fratello? Questa è la domanda che si pone il pubblico dopo aver visto un nuovo bacio in diretta in prima serata nella puntata di lunedì 28 dicembre tra Andrea Zenga e Dayane Mello. Tutto è iniziato dopo la messa in onda dei baci che la neo coppia si era scambiata sotto il vischio per la prova settimanale. A fare notizia infatti, non sono stati solo i baci appassionati tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, ma anche quello tra Dayane Mello e Andrea Zenga, che Alfonso Signorini ha voluto analizzare in diretta con l’aiuto dei diretti interessati.

Così Alfonso Signorini ha chiesto a Zenga e Dayane di commentare il bacio passionale che si erano scambiati sotto il vischio. Dayane Mello ha subito espresso la sua opinione e riferendosi ad Alfonso ha poi detto in modo ironico: “Amore, ti dico la verità, stiamo qua da tre mesi e un bacio me lo merito. Di questi baci a stampo mi sono un po’ stancata, meritavo un bacio fatto bene. Siamo qua da tre mesi, per me il bacio a stampo non esiste“.

Mentre Andrea Zenga ha commentato: “Dice che sono un fico? Ricambio, anche lei è tanta roba. Mai dire mai“. Così Alfonso Signorini, sollecitato dagli autori, li ha invitati a baciarsi in diretta in puntata e senza esitare un secondo i due si sono diretti l’uno verso ‘altro per scambiarsi un altro bacio, ma stavolta meno spinto di quello sotto al vischio. Ma Dayane ha voluto specificare in confessionale che: “I baci con Andrea ci saranno, per il resto vedremo”.

Il bacio tra Andrea e Dayane

Complice l’aria natalizia e il vischio, nella notte è scattato un bacio molto passionale tra Andrea Zenga e Dayane Mello. Il Grande Fratello infatti ha deciso di posizionare in casa un vischio in modo da far divertire i concorrenti a sfidarsi con baci da record. Il GF ha comunicato ai concorrenti di doversi mettere alla prova con baci di almeno 10 secondi sotto al vischio ogni volta che suona una sirena

Con la complicità di tutto il gruppo e di Pretelli, che ha fatto finta di suonare la sirena del vischio, i ragazzi sono fuggiti sotto la pianta chiamando ad alta voce proprio Zenga: “Vieni che perdiamo la prova”, che si è ritrovato accerchiato dai concorrenti ed ha baciato Dayane Mello. Ma il gesto di Dayane non convince Giulia e così la modella con aria di sfida, torna sotto al vischio dove replica il bacio con Andrea Zenga. Ma questa volta qualcosa è cambiato e il bacio, prima dato a stampo, si è trasformato in un incontro appassionato e lungo.