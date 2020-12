Vediamo insieme che cosa ha scoperto Elisabetta Gregoraci sul figlio Nathan Falco, tramite Instagram che l’ha lasciata senza parole.

Come sappiamo lei è una donna bellissima, e da poco ha terminato la sua particolare esperienza nella casa del Grande Fratello.

Stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci, che ha deciso di uscire dalla casa, per poter passare il natale con il figlio Nathan.

Elisabetta Gregoraci scioccata: scopre un segreto del figlio Nathan su Instagram

E’ passato quasi un mese da quando Elisabetta ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip, per trascorrere queste giornate di festa con il figlio.

LEGGI ANCHE —-> GF VIP, RAFFAELLA FICO PRINTA AD ENTRARE NELLA CASA “UN CONCORRENTE MI STUZZICA MOLTO”

E come abbiamo potuto vedere dal profilo social di Instagram, in questo momento, Elisabetta Gregoraci si trova accanto a Flavio Briatore, e a Nathan.

In molti hanno immaginato che Elisabetta ha già dimenticato la sua amicizia particolare avuta nella casa con Pierpaolo, e lui nel mentre si è avvicinato alla bella Giulia Salemi.

Forse nella puntata che andrà in onda questa sera, succederà qualcosa di particolare o magari verranno mostrate nuovamente queste immagini ad Elisabetta in diretta e vedremo come reagirà.

LEGGI ANCHE —-> IVA ZANICCHI: “NON RIESCO A FARE NULLA, SONO DEVASTATA” LE CONSEGUENZE DEL CORONAVIRUS

Ma nella scorsa notte Elisabetta è venuta a sapere di un segreto che aveva il figlio Nathan, tramite proprio Instagram, ed è rimasta scioccata.

Il tutto è uscito allo scoperto grazie alle domande fatte al figlio, su Instagram, gli è stato chiesto, infatti, se era fidanzato e la sua risposta è stata molto decisa, ovvero:

“Nope”

La fotografia di questa storia su Instagram è stata girata alla bella Elisabetta, chiedendole se lei ne era a conoscenza, e la sua risposta è stata un deciso “No”.

Insomma, una scoperta dal lato di mamma che sicuramente ha fatto sorridere Elisabetta, e le ha fatto capire che il piccolo Nathan sta diventando grande.

In una recente intervista, poi aveva dichiarato che il figlio era geloso del suo rapporto speciale, all’interno della casa con Pierpaolo.

E voi cosa ne pensate di questa scoperta fatta da Elisabetta Gregoraci sul figlio Nathan tramite Instagram? Anche a voi è successo di scoprire qualcosa in modo particolare su vostro figlio?