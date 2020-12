Cecilia Rodriguez fa impazzire i fan. La bella showgirl in vacanza in montagna, ha postato una foto molto sensuale su Instagram che ha scatenato numerosi commenti e apprezzamenti.

Cecilia Rodriguez fa impazzire i fan con una foto molto sensuale postata su Instagram. La bella showgirl infatti, si trova in vacanza in montagna e tra la neve, ha voluto rendere felici i suoi followers con uno scatto bollente. La foto la vede stesa nel letto, tra le calde coperte stropicciate, vestita solo con della lingerie molto sexy, che accarezza il suo cucciolo di cane, steso sul letto accanto a lei. Una foto semplice ma che ha scatenati numerosi commenti e apprezzamenti da parte del suo pubblico, sia maschile che femminile.

“Mi sa che nessuno si vuole alzare dal letto” scrive Cecilia come didascalia del scatto su Instagram. Mentre stesa in modo sensuale coccola il suo cane Aspirina. Ignazio assente nello scatto, probabilmente presente dietro la fotocamera mentre immortalava la sua dolce metà che ha mostrato ai fan un vedo/ non vedo sul suo lato B sottolineato dagli slip. Molti i commenti di approvazione: “Bellissima”, “Meravigliosa”, “Fantastica” scrivono i fan su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Cecilia Rodriguez: vacanze sulla neve in famiglia

Bella ed innamorata, la sorella di Belen sta dando il meglio di se in questi giorni che ci conducono alle festività natalizie. In uno scenario fantastico del Trentino, tra natura e neve che riposta la mente ai giorni di festa, la bellezza argentina si sta facendo notare con degli scatti su Instagram che hanno catturato l’attenzione generale. In compagnia del compagno Ignazio Moser, ma anche del resto della famiglia (la sorella Belen ed il fratello Jeremias), sta trascorrendo giornate all’insegna del relax ma anche della passione. Vita da vip, potremmo dire. Lontani dallo stress delle città e delle paure di un emergenza Coronavirus che costringerà milioni di italiani a trascorrere in modo diverso le festività. Bellezza e sensualità, c’è da dire che la compagna di Moser è molto amata dal pubblico del web non solo per la sua bellezza e sensualità, ma anche per il suo modo diretto di interagire con i follower.