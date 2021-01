Vediamo insieme che cosa, e per quale motivo, il protagonista del programma Il paradiso delle signore, ha fatto questa dichiarazione.

La soap opera Il paradiso delle signore è davvero molto amata e seguita, e lui è uno degli attori protagonisti.

Stiamo parlando dell’attore che interpreta Armando, che ha rilasciato una particolare dichiarazione, nelle ultime ore.

Il paradiso delle Signore: L’attore si sfoga e dichiara “Maledetto Virus”

Lui è un grandissimo attore che ha lavorato in molti film e fiction per tutte le reti, stiamo parlando di Pietro Genuardi, che nella soap opera Il paradiso delle signore interpreta Armando Ferraris.

Stando alle anticipazioni, che si possono leggere su internet, sembra che Armando possa avere problemi con Agnese, perché arriverà il marito di lei, Giuseppe.

Ma, proprio nelle ultime ore, Pietro ha rilasciato una intervista alle pagine di DipiùTv, ed ha parlato della pandemia che ha colpito tutto il mondo, le sue parole sono state le seguenti:

“Comportandoci responsabilmente facciamo il bene di tutti e rispettiamo le persone che operano per salvare la vita delle tante persone che purtroppo sono state colpite da questo maledetto virus”

Ha poi anche parlato di come ha passato le vacanze di Natale, ed ovviamente rispettando le regole per evitare i contagi, non si è potuto muovere e lo ha trascorso in casa con la moglie.

La moglie è un assistente di volo, e normalmente passavano in Natale e le festività in qualche parte del mondo, con un bel viaggio di coppia.

