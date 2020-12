Vediamo insieme la voce che sta girando in queste ultime ore sul web, su Anna Tatangelo e Luca Argentero che lascia tutti stupiti.

Loro sono una bravissima cantante ed un attore bravissimo, e tutti e due sono molto belli, stiamo parlando di Anna Tatangelo e Luca Argentero.

Vediamo insieme la voce che sta girando sul web in queste ultimissime ore.

Anna Tatangelo insieme a Luca Argentero? Tutto sulla voce che gira sul web

Le voci su chi affiancherà, alla conduzione Amadeus, per il prossimo Festival di Sanremo, sono moltissime, ed in queste ultime ore, tramite TvBlog, si sono aggiunti altri due nomi importanti.

Sembra, infatti, che per una sera ci sarà la bellissima Anna Tatangelo, che ha appena concluso la sua partecipazione come giudice del programma All Together Now, dove ha avuto un grandissimo consenso da parte del pubblico.

Anna, ha partecipato, come concorrente al Festival di Sanremo per ben 8 volte, ma questa sarà la sua prima come conduttrice, sempre se le voci vengono confermate.

Ma, lo stesso sito, ha anche dichiarato che insieme a lei, ci dovrebbe essere anche Luca Argentero.

Ancora non si conosce se presenteranno, insieme ad Amadues insieme, oppure in due serate diverse, sempre che il tutto venga confermato, nei prossimi giorni.

Una cosa, per il momento sembra essere certa, ovvero la partecipazione di Fiorello, insieme ad Amadues.

E’ stata confermata anche la voce che era circolata in precedenza, ovvero che Elodie sarà la co-conduttrice per una serata, mentre Achille Lauro sarà un ospite fisso di tutte e cinque le serate.

Non possiamo fare altro che aspettare, e vedere quando verrano confermate o smentite queste ultime voci che circolano sul Festival di Sanremo.

E voi cosa ne pensate di Anna Tatangelo e Luca Argentero al Festival di Sanremo? E per quanto riguarda Elodie e Achille Lauro vi piacciono come co-conduttori?