GF Vip, cresce l’intesa tra la Salemi e Pretelli. Ma i follower non approvano

GF Vip: cresce sempre di più l’intesa nella casa tra i due concorrenti che si lasciano andare in baci appassionati. I follower non apprezzano

La coppia continua a far palare di se nella casa più spiata d’Italia. Con la loro relazione che ormai è sotto l’occhio di milioni di italiani e che fa discutere. I follower di Instagram infatti si sono divisi tra quelli che approvano la loro storia d’amore e chi invece pensa che si tratti solo di una tattica per far parlare e rimanere al centro dell’attenzione. Sta di fatto che non si spiega il comportamento di Pretelli che fino a qualche settimana fa sembrava essere molto preso da Elisabetta Gregoraci mentre adesso è crollato davanti all’influencer ed ex modella. In tanti, soprattutto sul web, hanno messo in discussione l’autenticità dei loro sentimenti che vengono sbandierati in queste ore nella casa. Si tratta solo di strategia tra i due? Saranno le prossime settimane a dirci qualcosa di più.

GF Vip che va avanti, dunque. Trascorse anche le festività natalizie e quelle di Capodanno, all’interno della casa adesso si respira un aria di tregua dopo giorni burrascosi. A tenere banco adesso è la storia tra la Salemi e Pretelli, con alcuni atteggiamenti dei due che proprio non sono piaciuti ai follower di Instagram che hanno commentato duramente un video pubblicato dalla pagina del programma. Infatti all’ennesimo bacio scattato tra i due tanti sono stati i commenti che hanno evidenziato un certo astio nei loro confronti. Follower duri soprattutto con l’ex Velino di Striscia la Notizia: “Che delusione non capisce che ha un piccolo che lo guarda in TV prima con una ora con un’altra mah… poi lei non ne parliamo”. Questo solo uno dei commenti contro Pretelli, ma ce ne sono stati altri ancora più pesanti. Il video del bacio tra i due lo abbiamo pubblicato sotto. A voi i commenti.