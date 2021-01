Flavio Briatore con Nathan a Dubai, è polemica: “Perché non indossa la mascherina”

Flavio Briatore ha postato un video insieme al figlio Nathan Falco a Dubai: scatta la polemica per un dettaglio non sfuggito ai follower

Quando si parla del proprietario del Billionaire ci sono spesso polemiche anche forti nei suoi confronti che non mancano. Questa volta è capitato per un episodio che non è sfuggito ai follower di Instagram per un video che l’ex di Elisabetta Gregoraci ha pubblicato insieme al figlio. Nello scenario di Dubai, probabilmente per le feste di fine anno, al centro dell’attenzione il figlio dell’imprenditore e della showgirl che ha voluto provare un usanza del posto. E anche in questo caso ci sono state delle persone che hanno avuto da ridire su un comportamento ritenuto grave in un momento così delicato a livello mondiale a causa dell’emergenza Coronavirus. Il fatto che si sono avuti festeggiamenti ridotti tra restrizioni e divieti ha reso l’atmosfera generale ancora più pesante, e certe immagini soprattutto di personaggi pubblici spesso trovano feroci critiche da parte del popolo del web.

Flavio Briatore criticato dai follower per un dettaglio che non è sfuggito. Non si sa se insieme a lui e a Nathan Falco a Dubai ci sia anche Elisabetta Gregoraci, sta di fatto che padre e figlio si sono visti tra le strade probabilmente in occasione di Capodanno. L’imprenditore ha voluto far conoscere l’usanza del paese degli Emirati al figlio: “Falco indossa lo stile di hamdanya con l’aiuto di @aymanalafifi“. Dal video si nota che la persona che aiuta Nathan ad indossare l’oggetto tipico del mondo islamico non indossa la mascherina, mentre il figlio dell’imprenditore e della Gregoraci si. Questo aspetto ha fatto infuriare i follower, che hanno sottolineato questa mancanza e lo hanno scritto anche con commento molto critici. Che hanno voluto far emergere proprio la difficoltà di questo momento, e la mancanza di misure di protezione che sembrano inaudite. Voi cosa ne pensate riguardo l’accaduto?