Vediamo insieme che cosa è successo nella puntata speciale di ieri sera del Grande Fratello e perché Alfonso Signorini è scoppiato in lacrime.

Come tutti sappiamo, ieri c’è stata la puntata speciale del Grande Fratello Vip, per festeggiare, finalmente, il nuovo anno.

Ma durante la diretta è successo qualcosa di davvero particolare ad Alfonso Signorini, vediamo meglio insieme di che cosa si tratta.

Gf Vip: Alfonso Signorini scoppia in lacrime in diretta “Non ci riesco”

Il programma ieri sera, del Grande Fratello Vip, con la puntata super speciale di Capodanno, è stato davvero un grandissimo successo di pubblico.

LEGGI ANCHE —-> ANNA TATANGELO INSIEME A LUCA ARGENTERO? TUTTO SULLA VOCE CHE GIRA SUL WEB

Ed è iniziata davvero molto presto, intorno alle 20.40, per finire poi oltre la mezzanotte, come sempre succede.

Nei primi momenti del programma condotto alla perfezione da Alfonso Signorini, ci sono state varie sfide di ballo, ma anche un momento davvero molto particolare.

Alfonso Signorini ha infatti mandato in onda, un insieme di immagini più significative del Grande fratello 2020, ed ovviamente non sono mancate le immagini di quando è iniziata la pandemia da Coronavirus a marzo, con tutte le restrizioni che sono succedute.

LEGGI ANCHE —-> UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI: GEMMA AMAREGGIATA, MA GRAVIDANZA IN ARRIVO

In quel momento, Alfonso, non è riuscito a trattenere l’emozione ed ha chiesto di chiudere il collegamento che aveva con la casa del Gf, perché non riusciva più a parlare.

Dopo, questo momento davvero toccante, che ci ha fatto rivivere anche i momenti più difficili che abbiamo vissuto tutti, si sono festeggiate le 50 puntate con Alfonso Signorini come conduttore, e non immaginava di poter passare il capodanno con i suoi “vipponi”.

In tutta la puntata ci sono state sfide di vario genere, ma anche momenti di intrattenimento con la musica di Fausto Leali, Cristiano Malgioglio e i The Kholors.

E voi che ricordo avete in particolare di questo anno davvero particolare, che ci siamo lasciati alle spalle?