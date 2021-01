Raz Degan esce allo scoperto: il settimanale Chi ha paparazzato l’ex naufrago con la sua nuova compagna, tenuta sempre nascosta ai riflettori della televisione. Ecco di chi si tratta.

Raz Degan esce allo scoperto: il settimanale Chi ha paparazzato l’ex naufrago con la sua nuova compagna, tenuta sempre nascosta ai riflettori della televisione. La coppia è stata fotografata mentre faceva shopping per le vie di Roma, felici e innamorati mentre fanno compere nella capitale. I due si scambiano sguardi e si stringono in grandi abbracci e coccole, anche davanti all’obiettivo delle fotocamere dei paparazzi. La nuova compagna di Degan si chiama Stuart, stanno insieme da un anno circa e vivono il loro amore nella riservatezza.

Solo una volta Raz si era lasciato andare in un’intervista parlando della sua dolce metà dichiarando che il loro amore si era rafforzato soprattutto durante il periodo del lockdown. “La mia sirena”, l’ha definita una volta l’attore che con la sua fidanzata ha trascorso un periodo nel suo trullo ad Alberobello, in Puglia. “Si chiama Stuart. Non posso dire molto e entrare nella vita privata delle persone. Posso dire che in questo momento sto bene”. Dopo aver trascorso il lockdown insieme la coppia è più unita che mai e Raz sembra aver definitivamente dimenticato la sua storica ex Paola Barale.

Paola Barale su Raz Degan: “Sono molto delusa”

Paola Barale torna a parlare di Raz Degan. Dopo il matrimonio con Gianni Sperti infatti, la conduttrice aveva ritrovato l’amore con l’ex naufrago. Un grande amore che però è arrivato al capolinea nonostante la loro storia sembrasse destinata a durare per sempre. La Barale parlando proprio degli uomini della sua vita ha dichiarato: “Gianni Sperti e Raz Degan mi hanno fatto veramente male, sono finiti nel mio dimenticatoio”. Un grande dolore che l’ha fatta cambiare al punto da confessare: “Sono molto delusa e la cosa che mi spiace è che ho perso tutta la mia parte più romantica. Io sono sempre stata una persona che ama stare in coppia, anche perché ho avuto l’esempio della mia famiglia, i miei stanno insieme da 58 anni”.