Dopo cena esce sul balcone per fumare: cade e muore davanti ai figli

Tragedia in una famiglia. Una madre di due figli è caduta dal balcone di casa dove stava fumando.

“Era la mamma perfetta”, hanno dichiarato increduli i due figli di Sharon Anne Daily O’Dwyer, la 51enne di Londra che il giorno di Natale ha perso la vita dopo un volo dal balcone di casa, dove era salita un momento dopo aver aperto i regali di Natale con i suoi figli. Proprio la figlia della donna, Taylor, esclude un gesto volontario, affermando che la madre era felice e che la serata stava andando bene: “Era molto felice per i regali”, ha raccontato la ragazza che aveva donato alla madre una borsa di marca. Proprio dopo aver scartato i regali di Sharon ha deciso di fumare, dicendo ai figli che sarebbe tornata subito: “Ha detto che sarebbe andata a dormire dopo aver preparato la cena ma che prima voleva fumare una sigaretta”, ricordano i figli della donna. Pochi minuti dopo che Sharon Anne aveva raggiunto il balcone, i due ragazzi hanno sentito un tremendo rumore.

“Inizialmente pensavamo fosse caduta per le scale”, racconta ancora Taylor. Quando però i due sono corsi in balcone per prestare soccorso alla madre, si sono subito resi conto di cosa doveva essere accaduto. Drew, il figlio maschio di Sharon si è affacciato ed ha visto la tremenda scena della madre riversa in mezzo alla strada. Inutili tutti i tentativi di soccorrere la donna, morta sul colpo: “Sono scesa ma mi sono subito resa conto che non respirava. I paramedici sono arrivati ed hanno provato a rianimarla. Quando si sono fermati, le ho lasciato andare la mano, era morta”, è l’agghiacciante racconto di Taylor. Un altro avvenimento tremendo avvenuto proprio nel giorno che più di tutti gli altri dovrebbe riunire le famiglie. “Era una seconda madre per me”, ricorda Georgie, un amico di Taylor che si è precipitato per dare il suo sostegno emotivo alla ragazza. I due ricordano Sharon come: “Una madre meravigliosa”.