Dayane Mello è pentita di aver rivelato il presunto tradimento di Natalia Paragoni ai danni del fidanzato Andrea Zelletta e cerca di farsi perdonare dal coinquilino. Ecco cosa è successo

Alfonso Signorini, durante la diretta di lunedì scorso, ha voluto mostrare ad Andrea Zelletta le parole non troppo lusinghiere di Dayane Mello sulla sua fidanzata Natalia Paragoni. La brasiliana ha raccontato di essere a conoscenza di alcune voci secondo le quali Natalia la scorsa estate durante un week end a Capri avrebbe tradito Andrea con un altro uomo. A quanto pare non sarebbe l’unica a conoscenza di queste voci e anche Giacomo Urtisavrebbe sentito la stessa cosa. Durante la diretta una volta lanciata la bomba sia Natalia che Andrea sembravano tranquilli, negando con tranquillità la veridicità delle voci e affermando si fidarsi ciecamente l’uno dell’altro. Nei giorni successivi però Andrea non ha dimostrato la stessa sicurezza è andato in crisi mettendo in discussione la relazione. Zelletta racconta di fidarsi della fidanzata ma la lunga separazione tra di loro dovuta alla sua partecipazione al reality gli sta creando alcune incertezze. Dopo tre giorni di tristezza Dayane Mello ha deciso di confrontarsi con Andrea scusandosi per il gesto.

Andrea ha accettato di buon grado le scuse della brasiliana, chiarendo però che riportare un chiacchiericcio senza citare le fonti e soprattutto essere sicuri dei fatti non è molto corretto. Nonostante questo l’ex tronista ha deciso di seppellire l’ascia di guerra e cercare di recuperare il rapporto perché spiega di non aver visto cattiveria nelle parole di Dayane Mello. Una decisione sicuramente intelligente per mantenere serenità nel gruppo ma sono molti i telespettatori che si chiedono come sia possibile non arrabbiarsi dopo le pesantissime accuse fatte alla fidanzata, soprattutto considerando il carattere molto permaloso di Zelletta.

Per molti sarebbe solo una tattica per risultare più simpatico al pubblico. Non ci resta che attendere la prossima diretta del Grande Fratello Vip per vedere se Andrea deciderà di vendicarsi nominando Dayane.