Maria De Filippi al GF Vip, parla Sonia Lorenzini: “Vogliono vedere il marcio”

Sonia Lorenzini su Instagram si esprime in un commento sul mancato saluto di Maria De Filippi durante l’intervento al Grande Fratello Vip 5: ecco cosa è successo.

Sonia Lorenzini ormai eliminata dal Grande Fratello Vip 5 ha voluto chiarire una volta per tutte le questioni che l’hanno vista protagonista di varie vicende all’interno della Casa, prima fra tutte quella più recente: il mancato saluto di Maria De Filippi durante il suo intervento nel reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Ne sono state dette di tutte i colori e sono state fatte le ipotesi più disparate per giustificare il comportamento di Maria De Filippi durante la puntata del Grande Fratello del 28 dicembre. Il noto volto di Canale 5 infatti ha stupito tutti con il suo gesto: ha salutato tutti, tranne che Sonia.

Maria De Filippi, l’intervento al GF Vip

Un grande colpaccio per Alfonso Signorini, che per la puntata del 28 dicembre è riuscito ad avere una tra gli ospiti più desiderati della tv: Maria De Filippi in persona. La conduttrice di Amici è stata infatti ospitata per la prima volta nella storia del reality durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5.

Maria è stata protagonista di un simpatico scambio con Tommaso Zorzi, che per lei si è messo persino a fotocopiare (“è un onore per me“, aveva detto), e ha poi parlato con il gieffino Andrea Zelletta, dopo aver salutato alcuni concorrenti che venivano via via inquadrati dalle telecamere del GF Vip.

Ma la cosa che ha stupito tutti e lasciato a bocca aperta i telespettatori, dando così spazio alle teorie più disparate, è stato il mancato saluto di Maria alla Lorenzini. Infatti, l’influencer mantovana è stata l’unica gieffina ad essere “saltata” nella schiera di saluti.

Il pubblico da casa e gli utenti sui social hanno subito iniziato a chiedersi i motivi di quel gesto nei confronti dell’ex tronista di Uomini e Donne, che del resto Maria conosceva bene.

Ma è stata la stessa Sonia a parlare in prima persona del gesto, esprimendo le proprie motivazioni attraverso un commento sui social.

Leggi anche -> Gf Vip: il marito di Stefania Orlando contro il reality “inaccettabile povero ragazzo”

Leggi anche -> GF Vip, Antonella Elia insulta Samantha de Grenet: “Sei un bullo di periferia”

Sonia Lorenzini e il mancato saluto di Maria De Filippi al GF Vip

“Quando la gente vuole vedere del marcio…“, recita il commento dell’influencer 31enne in risposta ad un post che la incitava a dire la sua sulla questione.

Non ci sarebbe nulla di nascosto e di misterioso quindi che avrebbe spinto Maria ad evitare il saluto a Sonia, anzi, sarebbe stato, secondo l’ex tronista, un semplice atto di dimenticanza. D’altronde si sa, i concorrenti sono tanti ed è facile scordarsene qualcuno nel momento dei saluti.

La Lorenzini infatti ha parlato molto chiaramente della stima che prova nei confronti della conduttrice, spiegando come Maria sia una donna molto intelligente e che quindi non si presterebbe mai a fare questi giochetti. Una semplice dimenticanza quindi, ma Maria si è espressa a proposito? Non resta che stare a vedere.