Prima puntata del nuovo poadcast su Spotify del principe Harry e della duchessa Meghan con l’aiuto del loro piccolo Archie: fan entusiasti.

È partito il poadcast del principe Harry e della consorte Meghan Markle creato in collaborazione con Spotify, che ha già ottenuto grande successo e risonanza mediatica. Nella prima puntata, con loro c’era un piccolo ospite d’eccezione ad inaugurare la stagione: il piccolo figlio Archie che a maggio compirà 2 anni d’età.

Uno speciale natalizio per iniziare il primo poadcast su Spotify del duca e duchessa del Sussex: Harry e Meghan, oltre che essere formare una solida coppia nella vita, saranno così un duo anche in questo progetto.

“Archewell Audio“, questo è il titolo del poadcast che è stato presentato in anteprima con uno speciale natalizio, in una puntata nella quale è intervenuto anche il piccolo Archie che con la sua tenera voce ha augurato a tutti buone feste.

L’argomento: il 2020

Il principe Harry e la moglie Meghan, ex attrice americana, come argomento della prima puntata hanno deciso di partire da una domanda riguardante l’anno appena trascorso, estremamente travagliato: che cosa si può imparare da quanto accaduto?

Così i due hanno posto l’accento su una riflessione a proposito dell’emergenza sanitaria tutt’ora in corso, ringraziando i medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario per ciò che hanno fatto e stanno facendo con il loro impegno nella lotta alla pandemia che ha colpito il mondo intero.

È stato Harry il primo a prendere parola nella puntata durata 33 minuti: “Vogliamo rendere omaggio alla compassione e alla gentilezza che hanno aiutato così tante persone a superare quest’anno“, ha detto in apertura. “E allo stesso tempo, vogliamo onorare coloro che hanno vissuto incertezze e perdite inimmaginabili“, ha continuato Meghan.

Leggi anche -> Grave lutto per il principe Harry: l’annuncio sui social

Leggi anche -> Harry e Meghan ci ripensano: “Vogliono un altro anno nella Royal Family”

Un contratto da 40 milioni di dollari

La puntata ha inaugurato il progetto che lega la coppia reale al colosso della musica Spotify tramite un contratto che vale ben 40 milioni di dollari.

Al poadcast hanno preso parte vari ospiti, cuochi, artisti, atleti e politici che sono stati, per loro e per tutti, una fonte di ispirazione nell’arco di tutto il 2020. Tra questi figurano nomi come Elton John, Stacey Abrams, Naomi Osaka, James Corden e Tyler Perry.

La coppia è diventata ormai inarrestabile e in serbo per loro ci sono molti altri progetti per il futuro.