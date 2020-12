Gravissimo lutto per il principe Harry: l’annuncio sui social

Il principe Harry e la sua famiglia sono stati investiti da un lutto inaspettato: la notizia giunta improvvisamente ha sorpreso la casa reale e il mondo intero

Si tratta di un grave lutto per il principe Harry, del tutto inaspettato. La notizia, che giunge in un momento molto delicato per la famiglia, sicuramente non risolleva il morale della Royal Family. Risale solo a poco tempo fa infatti l’aborto spontaneo di Meghan Markle, tragedia che l’aveva provata molto a livello psicologico e fisico. L’attrice e moglie del principe Harry non aveva specificato a quale mese della gravidanza fosse al momento dell’aborto, ma non aveva mancato comunque di rendere i media partecipi del trauma, spiegando che cosa per lei quell’esperienza aveva significato.

Lady Celia, la madrina di Harry

Ad aggiungere ulteriore dolore in famiglia è adesso la morte di una delle quattro madrine di battesimo del duca di Sussex. Lady Celia, questo era il suo nome. Una signora di ormai 71 anni facente parte della cerchia esclusiva della regina, che era stata scelta nel lontano 1984 personalmente da Lady Diana con il marito Carlo per fare da madrina durante il battesimo di Harry. Con lei, alla cerimonia, erano presenti altre madrine e padrini: il principe Andrea, la figlia della principessa Margaret, Lady Sarah Chatto, l’ex coinquilina di Diana Carolyn Bartholomew, l’artista britannico Bryan Organ, e gli amici di Carlo Gerald Ward e Lady Vestey.

Lady Celia e il marito avevano partecipato al royal wedding di Meghan e Harry che si era svolto a maggio del 2018. Insieme a Lady Celia, anche il marito Lor Samuel Vestey faceva parte delle ristrette frequentazioni della regina e proprio da quest’ultima è stato nominato Lord nell’agosto del 2019. L’uomo aveva anche posto il suo servizio come Master of the Horse presso la tenuta della Royal Family per ben quasi vent’anni: dal 1999 al 2018.



La comunicazione: “Morte improvvisa ma pacifica“