Vediamo insieme, come mai da un certo momento in poi, la bella Selvaggia Roma, non è più stata presente in studio al Gf per capodanno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

La puntata del Grande Fratello Vip, nello speciale per salutare il vecchio anno ed accogliere il nuovo, in molti hanno notato un qualcosa di strano.

Selvaggia Roma, infatti non è stata presente in studio per tutta la durata, ed il molti hanno iniziato a chiedersi cosa sia successo.

Gf Vip: Selvaggia Roma abbandona la diretta di capodanno. Svelato il doloroso motivo

Il Grande Fratello ha riscosso sempre un grandissimo consenso di pubblico, e la puntata speciale di capodanno, non poteva che subire la stessa sorte.

LEGGI ANCHE —-> GF VIP, DAYANE MELLO ACCUSATA DAL WEB DI BODYSHAMING: ORA RISCHIA LA SQUALIFICA

Ci sono state sfide di ballo, di canto, e momenti molto toccanti, come quando sono stati vissuti i momenti principali del 2020, con l’inizio della pandemia da Covid-19.

Si sono celebrate anche le 50 puntate condotte da Alfonso Signorni del Grande Fratello Vip, e nel rivedere tutte queste immagini, il bravissimo e super amato presentatore si è commosso, ed ha chiesto che gli venisse chiuso il microfono.

In studio, ovviamente c’erano tutti i concorrenti che hanno terminato la loro avventura, vestiti tutti in modo super elegante, data l’occasione dell’ultimo dell’anno.

LEGGI ANCHE —-> UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI: GEMMA AMAREGGIATA, MA GRAVIDANZA IN ARRIVO

Tra loro c’era anche la bellissima Selvaggia Roma, che in molti hanno notato, essere presente, solamente per circa metà della puntata.

Perchè da un certo momento in poi, non era più in studio, ma Alfonso Signorini non ha svelato per quale motivo.

Sono iniziate a girare varie voci su cosa fosse successo, e come possiamo leggere su Giornalettismo, sembra che ha avuto un improvviso malore dovuto ad un colpo di freddo.

Ma, ad oggi, ancora non è stato confermato o smentito nulla su cosa è successo realmente, attendiamo di sapere, magari con la prossima puntata del Grande Fratello Vip.

Per il momento, nel mese di Gennaio, sembra che l’appuntamento con il programma in diretta, torni per solamente una volta alla settimana, il lunedì.

E voi cosa ne pensate del motivo per il quale Selvaggia Roma ha abbandonato improvvisamente lo studio? Avrà avuto questo doloroso imprevisto che si vocifera?