Un’altra concorrente del Grande Fratello Vip 5 è a rischio squalifica: Dayane Mello è stata additata dal web con l’accusa di bodyshaming, ecco che cosa è successo.

Dayane Mello si trova al centro del gossip per le sue ultime uscite davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip 5 che hanno portato il web ad invocare una sua squalifica, il motivo? Bodyshaming. Le frasi scandalo che la Mello ha rivolto ad alcuni coinquilini hanno sconvolto tutti i telespettatori: ecco che cosa ha detto la modella.

È stato proprio il pubblico da casa ad accusare per primo la modella brasiliana a causa di quello che ha detto davanti alle telecamere del GF Vip.

La quinta edizione del noto reality che “spia” le giornate dei Vip all’interno della Casa ancora non è terminata ma finora è stata piena di espulsioni e di relative polemiche intorno ad esse: un esempio è quella di Stefano Bettarini, che è stato squalificato dal gioco dopo solo 3 giorni.

L’ultima accusata dal web è proprio la modella brasiliana a causa delle sue battute e frecciatine rivolte all’aspetto fisico di alcuni concorrenti, suoi coinquilini all’interno della Casa. Dayane sin dal primo giorno ha mostrato il suo caratterino: senza peli sulla lingua infatti ha sempre detto ciò che pensava, talvolta finendo nell’occhio del ciclone delle polemiche.

Le frasi incriminate di Dayane Mello

Da modella professionista, Dayane è molto attenta all’aspetto fisico ed è per questo intransigente nei confronti dei chiletti di troppo dei suoi coinquilini.

Non si è risparmiata infatti nemmeno nei confronti dell’amica stretta Rosalinda: la Mello l’ha accusata di mangiare troppo cibo spazzatura, e questo sarebbe infatti il motivo per cui l’amica avrebbe la cellulite.

Le affermazioni di Dayane inoltre sono state aggravate dal fatto che la modella è sempre stata ben consapevole dei problemi dell’amica, che le aveva già confidato le sue fragilità a causa dei disturbi alimentari di cui aveva sofferto in passato.

Ma la Mello non si era fermata qui, a finire sotto la sua spietata lente d’ingrandimento infatti era stata più di recente anche la showgirl Giulia Salemi. Pure la 27enne infatti era stata presa di mira da Dayane, che si era espressa sulle curve della coinquilina, giudicate “troppo pronunciate”. Insomma, la Mello non si è proprio contenuta.

Leggi anche -> Gf Vip: il marito di Stefania Orlando contro il reality “inaccettabile povero ragazzo”

Leggi anche -> GF Vip, la Gregoraci gelosa di Pierpaolo: “Con Giulia un copia e incolla”

Dayane Mello, le ultime affermazioni

Di nuovo Dayane si è trovata accusata dal popolo del web.

Gli utenti dei social e telespettatori del reality infatti la hanno accusata sui social di aver detto delle frasi poco carine riguardo l’aspetto fisico di troppi altri concorrenti.

L’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso sono state nuovamente le parole della modella brasiliana, questa volta rivolte a Mario Ermito.

“Mario te l’ho detto che se metti su altri 5 chili diventi obeso? Guarda i fianchi e guarda la pancia, ti manca poco per diventare ciccione“, gli ha infatti detto.

E così Dayane Mello è incriminata a gran voce di bodyshaming dal popolo del web, che auspica anche una sua squalifica.

Il messaggio è diretto ad Alfonso Signorini: secondo i telespettatori dovrebbe prendere provvedimenti ed eliminare Dayane dal reality. Che cosa succederà? Per ora non resta che aspettare la reazione del conduttore del reality.