GF Vip, la Gregoraci gelosa di Pierpaolo: “Con Giulia un copia e incolla”

Ospite in studio al GF Vip Elisabetta Gregoraci dice la sua sull’ormai ex amico speciale Pierpaolo Pretelli. Alla showgirl non starebbe per nulla piacendo il comportamento del Vippone nei confronti della nuova arrivata Giulia Salemi. Ecco cosa ha fatto ingelosire la modella calabrese.

A poche settimane dall’uscita di Elisabetta Gregoraci dalla casa del GF Vip, la sua storia d’amore con l’ex velino Pierpaolo Pretelli sembra ormai un lontano ricordo. E la cosa non sembra per niente andare giù alla showgirl che non risparmia mai una stoccata alla ex fiamma. Solo qualche giorno fa aveva dichiarato che vorrebbe che a vincere questa edizione del reality fosse Tommaso Zorzi, non dando il suo supporto all’amico nella casa. Dopo mesi di abbracci, confidenze e dichiarazioni di affetto incondizionato sembrerebbe proprio che il tanto atteso invito a cena a Montecarlo fuori dalla casa non ci sarà. A causare l’inaspettato allontanamento secondo molti sarebbe l’avvicinamento di Pierpaolo a Giulia Salemi. Tra i due è innegabili ci sia una forte attrazione fisica e mentale e negli ultimi giorni è scattato anche un passionale bacio. Entrambi stanno cercando di prendere le cose con calma riflettendo sui passi da compiere. Giulia è molto spaventata dal fatto di avere già avuto una storia all’interno della casa terminata in modo burrascoso mentre Pierpaolo sembra un po’ confuso dalla relazione con la ex compagna Ariadna Romero e dal rapporto lasciato in sospeso proprio con la Gregoraci. Nonostante i dubbi però i due neo piccioncini passano intere giornate uno attaccato all’altro e il rapporto sembra diventare più importante ogni giorno. A fare infuriare Elisabetta secondo molti sarebbe stato un gesto di Pierpaolo: qualche giorno fa l’ex velino messo via il quadro raffigurante il bacio tra lui ed Elisabetta, togliendolo dalla stanza e riponendolo in salane. Secondo i fan Pierpaolo avrebbe così messo un punto definitivo alla storia con la ex signora Briatore, per poter finalmente iniziare un nuovo percorso con Giulia.

Molti hanno notato già da diverse settimane i sorrisini forzati di Elisabetta nei confronti dell’ex amico speciale ma ieri è arrivata la conferma della rottura con una frase che ha sorpreso tutti gli ospiti in studio. Elisabetta ha affermato di essere molto contenta di aver messo dei paletti nella sua storia con Pierpaolo e di vedere nella relazione con Giulia un esatto copia e incolla degli atteggiamenti che lui le riservava. Affermazione alla quale Pierpaolo ha risposto raccontando di avere un solo modo di corteggiare che non cambia in base a chi ha davanti, confermando così anche alla sua ex fiamma l’interessamento per la Salemi.

Elisabetta ha sempre dimostrato forti dubbi sulla sua relazione con l’ex velino, non volendo portare la storia ad un passo successivo e ora che lui ha cambiato preda sembrerebbe non troppo contenta. Si sarà pentita di essersi lasciata scappare Pierpaolo? Voi cosa ne pensate?