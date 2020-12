Barbara D’Urso finalmente lo ammette: “E’ questo il mio vero amore”

Barbara D’Urso è stata al centro dell’attenzione per via di un fidanzato che non è stato mai ufficializzato. La verità della conduttrice

La conduttrice ha voluto fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale dopo le tante voci su un suo presunto fidanzato che l’hanno messa al centro dell’attenzione mediatica e del gossip. Tra smentite e mezze conferme si è arrivati al servizio di Striscia la Notizia con la consegna del tapiro alla diretta interessata che ironicamente ha confessato “E’ questo il mio fidanzato” come a voler smentire una volta per tutte queste voci che a tutti i costi la vorrebbero fidanzata. In una puntata di Pomeriggio Cinque la conduttrice, scherzando con un sensitivo che aveva previsto per lei la conduzione del Festival di Sanremo, aveva chiesto: “Troverò anche un fidanzato?” dando la sensazione di avere questo desiderio. Da quel momento in poi il gossip sul suo conto è cresciuto. “Chi è che ti fa questi video” i commenti alla conduttrice napoletana quando mostra post da casa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Barbara D’Urso ha smentito in varie occasioni la notizia di un fidanzato. Lo ha fatto nelle sue trasmissioni prima delle ferie natalizie, e ha continuato a ribadire questo concetto anche sui social, dove continua ad essere molto seguita. Nell’ultimo post che ha condiviso, ha voluto ribadire quello che ha da settimane ripetuto a chi la vuole in compagnia di un nuovo fidanzato. E lo ha fatto con la sua unica ironia che le permette di ricevere affetto ma anche critiche da parte dei follower di Instagram: “Olga my love❤️.. #dog #colcuore❤️“. Si tratta del suo cane, che riempie di affetto e che a sua volta mostra un grande amore verso Carmelita. Insomma, una vota per tutte la conduttrice ha voluto sgombrare il campo dalle chiacchiere sul suo conto. Lei che è abituata a trovarsi dall’altro lato, non ha gradito questi riflettori che hanno provato a spiare nella sua vita privata. Tanto siamo sicuri che se ci fosse qualcosa di nuovo nel suo provato sarebbe lei stessa la prima a darne notizia. Siete d’accordo?