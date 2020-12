Maria De Filippi torna con “C’è posta per te”: le date della nuova stagione

Maria De Filippi pronta a tornare in tv il sabato sera con il suo storico programma che racconta tante storie di vita degli italiani. Tutti i dettagli

Con l’anno nuovo tornerà in televisione uni dei programmi storici della conduttrice. C’è posta per te riparte il prossimo 9 gennaio 2021 e dopo 23 edizioni la trasmissione che emoziona il pubblico per le storie che racconta rimane sempre la stessa. Format identico a quello del passato, al centro dell’attenzione rimangono sempre e solo gli ospiti con le loro vicende personali. Sale l’attesa per il ritorno in tv della nota conduttrice che dopo “Amici” “Tu si que vales” e “Uomini e donne” si conferma come la regina dei volti pubblici di Mediaset. Contendendosi lo scettro con Barbara D’Urso, che come lei sembra una stakanovista della conduzione. Entrambe da anni riescono a tenere incollati gli spettatori allo schermo con programmi di attualità. Con i numeri che parlano a loro favore in quanto ad ascolti.

Maria De Filippi è arrivata alla 23° edizione del programma che tiene incollati gli spettatori alla televisione. Tanti gli argomenti che emergono dalle storie portate dalle persone, dai dissidi familiari ai problemi di coppia come i tradimenti ed i dissapori tra famiglie. Come detto sono tante le attese, con gli spettatori pronti a seguire la trasmissione sin dal suo esordio del 9 gennaio. Insieme alla conduttrice ci saranno i postini: si tratta di Gianfranco Apicerini, Marcello Mordino, Chiara Carcano ed Andrea Offredi, pronti a girare l’Italia con le biciclette ed a consegnare gli inviti nel programma con la solita frase “C’è posta per te”. Come primo ospite del 2021 ci sarà il noto attore Can Yaman, per la gioia dei fan che a questo punto non vedono l’ora di poter assistere alla prima puntata del programma. La pagina Instagram Ufficiale della conduttrice sta aggiornando su tutte le novità inerenti all’inizio del programma.