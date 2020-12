GF Vip, volano parolacce tra Tommaso e Stefania: “Hai rotto i ….” (VIDEO)

Duro scontro all’interno della casa del GF Vip. Protagonisti a sorpresa della forte lite sono Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Ecco cosa ha scatenato l’ira dei due coinquilini

Colpo di scena all’interno della casa del GF Vip. Dopo quasi quattro mesi di permanenza nella casa anche le amicizie più salde sembrano scricchiolare. Le prime a scoppiare sono state Dayane Mello e Rosalinda Cannavò che dopo la diretta di lunedì scorso hanno interrotto bruscamente il loro rapporto. Le affermazioni della brasiliana che in confessionale accusava l’amica di emanare energie negative sembra essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e in questi giorni le due stanno vivendo da separate in casa. E ora inaspettatamente sembra arrivato il turno di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. La coppia di amici dopo la crisi dovuta alla nomination di Zorzi ai danni di Stefania sembrava aver recuperato il rapporto tornado più unita che mai.

La sfuriata tra Stefania e Tommaso #GFVIP pic.twitter.com/IQIkIzvDvu — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 30, 2020

Sembrava perché è bastata una banalità ad accendere nuovamente la scintilla e provocare una fortissima lite. I due stavano preparando il balletto di Capodanno che dovranno interpretare nella diretta di domani sera, ma qualcosa è andato storto e Tommaso si è rivolto all’amica dandogli della psicopatica. Zorzi accusa Stefania di averlo rimproverato per dei passi sbagliati, un comportamento decisamente fuori luogo per un motivo così banale e decidendo così di mandarla a qual paese e darle della pazza.

Stefania distrutta: “Non mi interessa Tommaso. Mi ha colpito su una cosa che già mi aveva fatto male. Non lo giustificate sempre” #GFVIP pic.twitter.com/KvjJZjmZya — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 30, 2020



Più che per la futile motivazione del battibecco Stefania va su tutte le furie per l’appellativo “psicopatica”. Secondo la showgirl Zorzi avrebbe usato apposta quella parola sapendo di ferirla. Il litigio è continuato per alcuni minuti, nei quali l’influencer milanese cercava di andarsene mentre Stefania lo rincorreva per chiarire la situazione.

Zorzi le ha ripetuto più volte di lasciarlo stare e di smetterla di seguirlo per tutta la casa ripetendo le stesse cose come un’anziana. Dopo attimi di tensione i due si sono separati e sembrava che l’amicizia fosse compromessa. Poco dopo però Tommaso ha raggiunto Stefania che stava piangendo in camera scusandosi per le parole e i toni usati. Per ora sembrerebbe tornato il sereno tra i due amici ma la tensione resta e potrebbe bastare una scintilla per riaccendere la discussione.