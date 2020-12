Continuano i preparativi del matrimonio tra Fabrizio Corona e Lia Del Grosso. Anche se l’ex fotografo ha smentito la notizia la presunta compagna continua ad affermare che lei e Corona saranno presto marito e moglie e sceglie le fedi per la cerimonia.

Continua la querelle sul presunto matrimonio tra Fabrizio Corona e Lia Del Grosso. La faccenda è sempre più complicata ed è difficile capire chi tra i due futuri sposi stia mentendo. Tutto è iniziato alcuni mesi fa quando Dagospia ha diffuso in esclusiva le pubblicazioni di matrimonio apparse a Milano che annunciavano l’imminente matrimonio tra la Del Grosso e l’ex imprenditore. Una notizia bomba che in poche ore ha fatto il giro del web. A confermare l’unione della coppia è stata anche l’ex moglie di Corona, Nina Moric. La modella croata aveva raccontato sul suo profilo Instagram che il suo celebre ex stava per convolare a nozze con Lia e inoltre a pochi mesi dal lieto evento aveva già iniziato un’altra relazione con Mariana Rodriguez. Le dichiarazioni di Nina confermate dalle pubblicazioni ufficiali del comune di Milano non sembravano lasciare dubbi ma a poche ore dalla notizia Corona ha smentito la faccenda raccontando che tra lui e Lia c’era solo un rapporto professionale e di amicizia. La 50enne però non ci sta e afferma che lei e Fabrizio Corona si sposeranno presto.

LEGGI ANCHE > IL PARADISO DELLE SIGNORE: MARTA ED IL SUO PASSATO “SEGRETO” CHE IN POCHI CONOSCONO

E ora ad un mese di distanza dalla notizia la Del Grosso continua i preparativi per il suo grande giorno. Il settimanale Oggi l’ha pizzicata in una famosissima gioielleria nel centro di Milano intenta a scegliere le fedi. Secondo quanto riporta il giornale diretto da Umberto Brindani, Lia sarebbe arrivata da Verona dove risiede per passare il Natale con il futuro marito e avrebbe raccontato di alloggiare nella casa milanese che lei e Corona hanno comprato insieme. Prima del pranzo di Natale la manager è andata a comprare le fedi e un importante bracciale del valore di 5000 euro da regalare al suo Fabrizio. Nelle foto compare anche il biglietto per l’amato nel quale Lia gli promette amore eterno e di rimanere con lui per sempre.

LEGGI ANCHE > TERESA LANGELLA IRRESISTIBILE: MOSTRA L’INTIMO SOTTO IL CAPPOTTO MENTRE NEVICA

Parole che viste le dichiarazioni di Corona sembrano più una minaccia che una promessa d’amore. Secondo le pubblicazioni la coppia ha ancora cinque mesi per convolare a nozze, non ci resta che attendere per vedere se ci sarà veramente una nuova signora Corona.