Vediamo insieme che cosa si “nasconde” nel passato di Marta la bellissima ragazza della soap opera Il paradiso delle signore.

La soap opera Il Paradiso delle signore, è davvero molto amata e seguita, e lei è una delle protagoniste, stiamo parlando di Marta.

Ma vediamo insieme un segreto del suo passato che in pochi conoscono.

Il Paradiso delle Signore: Marta ed il suo passato “segreto” che in pochi conoscono

La soap opera che va in onda sulla Rai è molto amata e seguita, e come ogni serie ha i suoi vari intrecci, ma un personaggio molto amato è quello di Marta, e non tutti i fan del programma hanno accettato di buon grado la sua partenza.

Ma la bellissima e bravissima attrice che interpreta questo ruolo, ovvero Gloria Radulescu, ha nel suo passato un piccolo segreto, che forse in pochi conoscono.

Ha partecipato, infatti al programma Miss Italia, qualche anno fà, e per la precisione nel 2021 quando era davvero giovanissima, ed aveva solo 21 anni.

Gloria ha partecipato come Miss Eleganza Puglia, con la fascia numero 36, ma non si aggiudicò il titolo per quell’anno.

Da quel momento in poi, ha partecipato a vari programmi televisivi, e a varie fiction, come Provaci ancora Prof, fino ad arrivare alla super amata e seguita, Il paradiso delle signore.

E voi eravate a conoscenza, oppure vi ricordavate di Gloria in questa sua partecipazione al concorso di bellezza per eleggere la più bella d’Italia? Seguite il paradiso delle signore e cosa ne pensate del personaggio di Marta?