Gf Vip: Sonia Lorenzin, “ecco perché Maria De Filippi mi ha tolto il saluto”

Sonia Lorenzin spiega il motivo per cui la famosa conduttrice, Maria De Filippi, le avrebbe tolto il saluto, moltissimi telespettatori avevano notato questo scioccante particolare, ecco cosa ha detto la gieffina

Dopo l’ultima puntata del Gf Vip, moltissimi telespettatori hanno notato un dettaglio clamoroso, Maria De Filippi si è collegata nella casa più spiata d’Italia per fare una sorpresa ai concorrenti, che infatti sono rimasti scioccati nel vedere la queen di canale 5 in collegamento con loro.

Ma a far insospettire gli utenti sul web è stato un dettaglio che non è passato inosservato, soprattutto ai fan attenti dei programmi della De Filippi, infatti nella casa ci sono diversi ex concorrenti di Uomini e Donne come Andrea Zelletta e Sonia Lorenzini entrambi ex tronisti ma anche ex concorrenti di Temptation Island come Pierpaolo Pretelli, Carlotta Dell’Isola e Andrea Zenga, Maria mentre faceva i complimenti a tutti di tanto in tanto, quando venivano inquadrati i suoi pupilli li salutava e gli dava dei consigli su come affrontare la loro esperienza nel Gf Vip, ma nel momento in cui è stata inquadrata Sonia la famosa conduttrice non si è degnata ne di salutarla ne di farle gli auguri per questa nuova esperienza.

Ovviamente gli spettatori notando il mancato saluto della De Filippi alla Lorenzin hanno iniziato a fare supposizioni sul perché Maria abbia salutato tutti tranne lei, inizialmente hanno dato la colpa a Sonia per il suo atteggiamento durante il trono, quando si era lamentata con la produzione di non aver fatto la puntata dedicata a lei e alla sua scelta, Emanuele Mauti e anche per aver accusato il programma di averla forzata a fare alcune cose, finalmente è arrivata la risposta della ex tronista, vediamo cosa ha dichiarato.

Leggi anche->GF Vip, la Gregoraci gelosa di Pierpaolo: “Con Giulia un copia e incolla”

Sonia Lorenzini sul saluto mancato di Maria De Filippi “la gente vede il marcio”

Nelle ultime ore un utente su Instagram ha cercato di mettere il dito nella piaga chiedendo sotto a un post di Sonia “per come non ti ha ignorata Princess Mary, proprio di proposito, ti sei scavata la fossa, ora non ti chiamerà più nessuno in Tv, prepara la zappa” l’ex tronista vedendo questo commento velenoso e non avendo peli sulla lingua ha subito risposto all’hater dicendo “quando la gente vuole vedere il marcio.. Maria è una donna di estrema intelligenza” quindi per Sonia le persone che hanno notato questo dettaglio hanno solo voluto vedere il marcio in questa situazione senza pensare ad altro, secondo lei le cose sono andate diversamente infatti ha aggiunto ” non fa i giochetti del saluto si e no, semplicemente ad ogni inquadratura salutava chi vedere e non sono stata inquadrata, ma i film che si fanno le persone restano delle grandi verità?“.

Per Sonia Lorenzin, la conduttrice non l’avrebbe salutata solo perché non è stata inquadrata, ma in realtà non è così, l’ex tronista mentre Maria parlava è spuntata diverse volte nel video, probabilmente ha voluto dare una risposta per far tacere i pettegolezzi, ma non è finita qua perchè ha anche detto “ps:ho lavorato nei bar, in fabbrica e se mai nella vita dovessi andare a zappare, tanto di cappello, lavoro umile e nobile“.

Leggi anche->Uomini e Donne anticipazioni: Gemma amareggiata, ma gravidanza in arrivo

Questa quindi è la spiegazione della Lorenzin, tra lei e Maria nessun litigio e nessun astio in corso, sarà la verità? vedremo se anche la famosa conduttrice deciderà di dire la sua in merito alla questione.