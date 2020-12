Vediamo insieme chi ha escluso Milly Carlucci dal suo programma e la reazione che ha avuto il noto personaggio televisivo.

La super amata Milly Carlucci, è molto apprezzata grazie ai suoi programmi super seguiti, a breve inizierà il nuovo Cantante Mascherato.

Una edizione, che ha lasciato tutti senza parole per l’esclusione del noto personaggio televisivo.

Milly Carlucci lo esclude dal Cantante Mascherato: il vip l’ha prende malissimo

Come sappiamo, in questi giorni, Milly Carlucci ha rivelato le maschere che parteciperanno alla prossima edizione del programma Il cantante Mascherato, che inizierà a breve.

Ma, in queste ultime ore sembra girare una voce in particolare, che ha lasciato tutti a bocca aperta, anche il famoso vip che è stato escluso.

La voce, ha iniziato a girare dal sito, sempre molto informato Dagospia, dove possiamo leggere che Guillermo Mariotto, non farà parte della giuria.

Sembra, che Milly Carlucci non lo abbia riconfermato per questa nuova edizione del programma, per via delle varie critiche che ha ricevuto Guillermo per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle.

Stando sempre a quello che risulta sul sito Dagospia, Guillermo Mariotto, non sembra aver preso bene la notizia.

Al momento, sembrano essere confermati gli altri giudici del programma, ovvero Flavio Insinna, Patty Pravo e Francesco Facchinetti.

Si attende, ovviamente, una conferma da parte dei diretti interessati, perchè al momento sono solamente delle voci.

E voi cosa ne pensate di questa indiscrezione che sta girando in queste ultime ore? Avete apprezzato oppure no, il noto stilista Guillermo Mariotto, come giudice di Ballando con le Stelle?