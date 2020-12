Stefano De Martino debutta come attore nella nuova stagione di “Che Dio ci aiuti 6”. In un’intervista Elena Sofia Ricci ha annunciato la partecipazione del ballerino come attore. Ecco i dettagli.

Stefano De Martino diventa attore: le indiscrezioni sono state confermate proprio da una protagonista della serie tv. Il ballerino infatti vestirà i panni di interprete nella nuova stagione di “Che Dio ci aiuti 6”. In un’intervista Elena Sofia Ricci ha annunciato la partecipazione di De Martino come attore della nuova stagione che ha appassionato milioni di fan e telespettatori. Il ballerino però non farà parte del cast fisso e forse è questo il motivo per il quale il suo pubblico non era venuto a conoscenza della notizia fino ad oggi. Ad una settimana circa dall’inizio della nuova e sesta stagione, che andrà in onda a gennaio su Rai 1, invece molti magazine in edicola hanno riportato questa anticipazione.

Stefano De Martino non avrà un ruolo diverso dal suo: ovvero il ballerino interpreterà proprio se stesso in qualche puntata. A dare la conferma a questi rumors è stata proprio una delle protagoniste storiche: Elena Sofia Ricci che sul settimanale Nuovo Tv ha rivelato la presenza del ballerino nella fiction. L’attrice, ha anticipato che il ballerino apparirà in tre scene della serie. La Ricci poi, parlando del ballerino ha dichiarato: “Un tipo brillante e gioioso, che si è subito sentito a suo agio in questa nostra grande famiglia di matti. Abbiamo così capito che il motivo del suo grande successo è proprio questa sua grande spontaneità e allegria”.

Che Dio ci aiuti 6, tutte le anticipazioni

La sesta stagione di “Che Dio ci aiuti” partirà in prima serata giovedì 7 gennaio, su Rai Uno e sarà ambientata ad Assisi, dove tutto il gruppo del convento si trasferirà. Il pubblico vedrà come sempre Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela e Valeria Fabrizi in quelli di suor Costanza. Insieme alle suore ci saranno anche Francesca Chillemi, Gianmarco Saurino e Diana Del Bufalo per completare il cast. Ma non mancano le new entry che infatti saranno Pierpaolo Spollon ed Erasmo Genzini che interpreteranno due ruoli molto interessanti. Una nuova stagione attesa da tutti gli appassionati che sarà divisa in dieci episodi, incentrati in buona parte su una profonda crisi che vivrà proprio suor Angela.