Paola Di Benedetto ed il 2020: cestiniamolo, ma qualcosa di buono mi ha regalato

Paola Di Benedetto ha postato una foto su Instagram per fare il punto della situazione di questo 2020 ormai alla fine. Ecco cosa ha scritto

La showgirl ha fatto il bilancio di questo 2020, pensando al suo percorso artistico che in questi 12 mesi ha avuto una forte impennata. Tutto è cominciato dalla sua affermazione al Grande Fratello Vip. Una vittoria che probabilmente nemmeno lei si aspettava e che ha dato un forte slancio alla sua carriera. La scorsa edizione del programma di Alfonso Signorini è stata fortemente condizionata dall’emergenza Coronavirus. Con alcuni concorrenti come per esempio Adriana Volpe costretti ad abbandonare la gara per gravi problemi familiari. La compagna di Federico Rossi dall’uscita della casa del GF Vip ha visto crescere la sua popolarità anche sui social. Infatti su Instagram riesce a raggiungere numeri record che adesso la proiettano tra i personaggi più cliccati del web. Una grande soddisfazione in un anno che per il resto è stato da cestinare.

Paola Di Benedetto ha fatto il suo personale bilancio di quest’anno, con tante notizie positive che l’hanno accompagnata in questi ultimi 12 mesi funestati dall’emergenza Coronavirus. Con un post tra il serio e l’ironico, ha voluto menzionare tutti gli eventi graditi che questo anno ha portato in dote per lei. “Quindi, per ricapitolare, in questo 2020: Ho vinto il Gf in pieno lockdown nazionale; 🍾 Ho rimandato la dieta al 2021;🍩 Ho capito che con un bel tramonto e un buon drink tutto passa;🍸 Ho Girato un programma tv;📺 Ho affrontato una delle mie più grandi fobie lanciandomi con il paracadute; 🪂 Ho cambiato casa con la mia persona del cuore;🏠 Ho cominciato a lavorare in radio;🎧 Ho preso due gatti bellissimi;🐆🐈‍⬛ Per concludere ho anche scritto un libro. 📖 Tutto ciò ovviamente per sorridere augurandoci che con il 2021 ci lasceremo definitivamente alle spalle questo anno, che però, forse, qualcosa di bello ci ha regalato. Buona fine e buon inizio a tutti ❤️”.