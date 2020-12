Vediamo insieme che cosa è successo nella notte, e per quale motivo la bella Stefania Orlando ha dichiarato di voler abbandonare la casa.

E’ una tra le protagoniste della casa del Gf vip, stiamo parlando di Stefania Orlando, vediamo insieme che cosa è successo nelle ultime ore.

Tutto quello che c’è da sapere di una notte davvero molto movimentata.

Gf Vip: Stefania Orlando nella notte dichiara di abbandonare la casa

Come sappiamo, lunedì è andata in onda la penultima puntata del 2020, ed in quella occasione è successo davvero di tutto.

LEGGI ANCHE —-> DILETTA LEOTTA, ALLENAMENTO SOTTO L’ALBERO DI NATALE. MA SAPETE PER CHI FA IL TIFO?

Dove è intervenuta in puntata anche la regina della televisione, ovvero, Maria De Filippi, per fare una sorpresa a Tommaso Zorzi.

Ma dopo la puntata, è successo quello che nessuno si aspettava, proprio da lei, Stefania Orlando, ha infatti dichiarato che voleva abbandonare la casa del Gf Vip.

Cerchiamo di capire il motivo di questa sua particolare reazione, se dipende da qualcosa successo in puntata, oppure una lite precedente, magari con qualche coinquilino.

LEGGI ANCHE —-> MASTERCHEF 10: CENONE DI CAPODANNO INSIEME A GIUDICI E CONCORRENTI PER LA TERZA PUNTATA

Sembra che Stefania, era davvero molto alterata con Samantha De Grenet, per via della lite che ha avuto con lei, ma con il quale aveva fatto pace, anche se dallo studio Antonella Elia non ha creduto alle due donne.

Successivamente sono state fatte le nomination e Stefania ha fatto il nome di Mario Ermito, e una volta finito il programma, ha iniziato a chiedere di parlare con gli autori.

Ma dopo varie volte, non gli è stato concesso, e di conseguenza Stefania, ha iniziato a dire di voler abbandonare il gioco, tanto che Giulia Salemi l’ha dovuta bloccare per evitare che abbandonasse il gioco.

Alla fine, dopo qualche momento di paura e spavento per l’eventuale gesto, Stefania ha dichiarato che era solamente uno scherzo, e non era vera la sua volontà.

E voi cosa ne pensate di questo particolare scherzo che ha voluta fare Stefania Orlando ai suoi coinquilini?