Grace Victory, famosa youtuber in coma dopo aver partorito, è positiva al Covid

il mondo di Youtube in lacrime, Grace Victory, famosa star della piattaforma online, è in coma dopo aver partorito, la ragazza è risultata positiva al Covid mentre era incinta, scopriamo cosa è successo

Ancora una volta il mondo di Youtube sta vivendo un momento drammatico, questa volta la web-star colpita è Grace Victory, la ragazza è risultata positiva al Covid mentre era incinta e non riuscendo più a sopportare il dolore della malattia è stata costretta ad anticipare il parto, ma dopo aver dato alla luce il suo bambino le stato indotto il coma per far riposare il suo corpo ormai stremato.

La famosa youtuber ha solo 30 anni ma purtroppo è stata colpita in maniera aggressiva dal Coronavirus, nonostante la sua giovane età il suo corpo non riusciva più a sopportare il virus che diventava sempre più forte, fino a farle mancare il respiro, così nel giorno della vigilia di Natale è stata trasportata d’urgenza in ospedale per dare alla luce suo figlio, il parto è avvenuto con largo anticipo, lei stessa aveva confermato che sarebbe dovuto nascere a febbraio, nonostante tutto il bambino è nato ma la gioia del momento è durata pochissimo, perché la web-star è stata subito ricoverata d’urgenza in terapia intensiva.

Grace Victory in coma dopo il parto, come sta il suo bambino

La famiglia di Grace ha voluto postare su Instagram una dichiarazioni ufficiale sullo stato di salute della youtuber ma anche del piccolo appena nato, la lettera inizia così “Come sapete, Grace ha dato alla luce alla vigilia di Natale un bellissimo bambino, che attualmente sta benissimo. Lo amiamo così tanto.” quindi il bambino è fuori pericolo e sta bene, ma ora a preoccupare i fan è proprio Grace che a quanto pare sembra essere grave infatti nell’immagine la famiglia scrive “Grace ha sviluppato il Covid-19 due settimane fa e, sebbene all’inizio i suoi sintomi fossero lievi, sono peggiorati con il passare dei giorni. Il che l’ha costretta a partorire il più presto possibile, poiché era troppo malata per continuare la gravidanza. Grace è stata ricoverata in terapia intensiva il giorno di Natale a causa di problemi respiratori e è stato quindi deciso di indurle il coma, per dare al suo corpo il riposo di cui ha bisogno affinché si riprenda.”

I parenti della web-star hanno confermato che la ragazza per il momento è stabile e che sanno che ne uscirà più forte di prima, la famiglia chiede ai fan di Grace di pregare per lei affinché possa guarire il più presto possibile per abbracciare il suo bambino.