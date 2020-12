MasterChef 10: cenone di Capodanno insieme a giudici e concorrenti per la terza puntata

MasterChef 10 arrivato alla terza puntata che capita proprio nell’occasione del cenone di Capodanno. Tutti i dettagli della puntata

Il terzo appuntamento nella serata di Capodanno. La puntata del 31 dicembre di un anno che milioni di italiani sperano possa andare via presto e portare via tutte le criticità. In una serata vissuta in tono minore rispetto al passato, ci saranno i tre giudici più amati d’Italia a tenere compagnia. Parliamo di Antonino Cannavacciuolo Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli che in questa terza puntata saranno ancora più severi. Pretendendo il massimo impegno ma anche la qualità assoluta dai concorrenti. L’appuntamento è per le 21.15 su Sky e Now TV per una serata da vivere tra cenone e piatti prelibati. Nella scorsa puntata è arrivata la prima eliminazione, ma stasera ci sarà prima una mistery box e poi altre insidie da affrontare per il livello di gara che sale sempre di più. Come sempre il vincitore della mistery avrà un vantaggio nella tappa successiva dell’invention test.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonino Cannavacciuolo (@antoninochef)

MasterChef 10 quest’anno ha innalzato l’asticella, chiedendo ai concorrenti massima attenzione nelle prove anche nei dettagli. La sfida dell’invention test sarà molto difficile da affrontare. Infatti ci saranno Vittorio Beltrami, re dei formaggi con la sua “Figata”, il formaggio di capra. Ma anche il macellaio Martino Florio con il suo “Ciuga del Banale” e infine Claudio Secchi e l’agrume “Sa Pompia” che cresce in provincia di Nuoro. Insomma, una sfida che ci permetterà di scoprire le qualità dei concorrenti in gara e di farci un idea di quelli che potrebbero essere i migliori della Mastesclass di quest’anno. Anche chef Cannavacciuolo ha voluto invitare i follower di Instagram a seguire la puntata di stasera, che come detto si presenta estremamente interessante: “Cosa state cucinando di buono per questa sera? Noi siamo pronti…vi aspettiamo alle 21.15 per festeggiare l’arrivo del nuovo anno con una super puntata! 🥳😎 #MasterChefIt“. Riuscirete a seguirla?