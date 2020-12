Vediamo insieme che cosa è successo alla coppia nata questa estate formata da Yari Carrisi e Thea Curdi, dove è giunta la parole fine.

Loro erano state una delle ultime coppie formate sul finire di questa estate, ed in tanti credevano che fossero fatti l’uno per l’altro, ma così non è successo.

Stiamo parlando di Yari Carrisi e Thea Curdi, e della loro relazione che sempre essere giunta al capolinea.

Yari Carrisi è finito tutto con Thea: la dichiarazione rilasciata dalla ragazza

I due ragazzi sembravano una coppia davvero molto affiatata che poteva superare i tanti ostacoli che ci sono nella vita e nel cammino di ognuno di noi, ma così non è stato.

Stiamo parlando di Yari Carrisi e di Thea Curdi, che aveva elogiato in modo molto bello, anche mamma Romina Power, con la quale aveva creato un bel legame.

Ma purtroppo, è arrivato come una doccia fredda, l’annuncio che in pochi si aspettavano, ovvero che non sono più fidanzati.

Ha pronunciare queste parole, è stata direttamente la bella Thea in una intervista rilasciate alle pagine del giornale Diva e Donna.

Thea ha precisato, però, che tra di loro c’è rimasto un bellissimo rapporto e che sarà un ricordo per sempre molto positivo.

Non ha voluto aggiungere le motivazioni del perché la loro storia si sia interrotta, ma ha ringraziato anche per aver conosciuto i genitori di Yari, che sono stati sempre gentili con lei.

Yari Thea e Romina, avevano anche cantato tutti e tre insieme, e per un periodo di tempo la ragazza si era trasferita a Cellino San Marco.

E voi cosa ne pensate della relazione tra Yari e Thea che è giunta al capolinea dopo così poco tempo?