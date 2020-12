Bianca Guaccero saluta il 2020: “Siamo pieni di paura per i nostri cari”

Bianca Guaccero ha pubblicato un lungo post su Instagram confessando tutte le sue ansie e paure dopo un anno difficile davvero per tutti

Non è stato un anno esaltante per la conduttrice pugliese. O meglio, ci sono stati degli episodi che lo hanno reso quasi da incubo. Innanzitutto parliamo dell’emergenza Coronavirus che ha stravolto le vite di milioni di italiani e non solo. Ma anche dell’episodio spiacevole che è capitato a “Detto Fatto” e che ha portato prima alla sospensione del programma e poi ad una bufera infernale che si è abbattuta su di lei e su tutto lo staff del programma. Il tutorial sulla spesa della donna è stato preso di mira tanto da portare a conseguenze immediate sul continuo del programma. Le scuse in lacrime della conduttrice alla ripresa, a nome suo e di tutto il suo staff sono bastate per riprendere per quest’anno. Anche se già si parla di eventuali sostitute per la nuova edizione.

Bianca Guaccero stava vivendo un periodo professionale molto intenso. Con la fine delle riprese del set di “Il medico della mala”, fiction della Rai che la vedrà protagonista come attrice, aveva mostrato una grande carica per il ritorno alla guida di “Detto Fatto”. Ma quell’episodio spiacevole le ha fatto quasi crollare il mondo addosso. Anche se ha avuto la grande forza di rialzarsi e di andare avanti anche dopo il colpo forte e pesante incassato. Molto attiva sui social, la conduttrice ha voluto esprimere i suoi sentimenti per questo anno che si sta concludendo, non nel migliore dei modi per milioni di famiglie che stanno attendendo con ansia la fine di un incubo. “Chiudiamo questo anno con la voglia davvero di cambiare questo mondo. Siamo stati privati delle cose più basilari, quelle che davamo tanto per scontate e che oggi ci sembrano straordinarie. Come gli abbracci, lo stare insieme, fare una pizza con gli amici, raccontarsi nell’intimità di quei pomeriggi senza fine. Siamo pieni di paura, di ansia per i nostri cari, per il futuro, la nostra realtà è stata stravolta, e guardare le foto di qualche anno fa, fa male al cuore”.