Il Santo Padre non celebrerà né il Te Deum né la consueta Messa di Capodanno. Sarà sostituito in entrambe le funzioni.

Sarà una fine dell’anno insolita sotto tutti i punti di vista: ristoranti chiusi, cenone in albergo ma rigorosamente chiusi in camera e con cena d’asporto, impossibilità di muoversi da una Regione all’altra e – ciliegina sulla torta – Messa di Capodanno senza il Pontefice. Il portavoce del Vaticano Matteo Bruni ha fatto sapere che Papa Francesco non sarà presente né al Te Deum né alla consueta Messa del 31 dicembre a conclusione dell’anno. Il motivo? Una dolorosa sciantalgia a quanto pare.

Il Te Deum e i Primi Vespre verranno celebrati dal cardinale Giovanni Battista Re mentre la Messa sarà presieduta dal Cardinale Pitro Parolin, Segretario di Stato. Il Santo Padre – sciantalgia permettendo – dovrebbe comunque essere presente all’Angelus di domani 1 gennaio.