Vediamo insieme per quale motivo la bellissima Belen Rodriguez quest’anno non sarà insieme al figlio Santiago per capodanno.

Lei è bellissima, una donna che riesce sempre a far parlare di lei, per svariati motivi, stiamo parlando di Belen Rodriguez.

Vediamo insieme che cosa succederà questa sera, e per quale motivo non sarà con il figlio.

Belen Rodiguez a capodanno senza il figlio Santiago: svelato il motivo

In queste ultime ore, in molti hanno notato la mancanza del figlio della bellissima Belen Rodriguez, di Santiago.

La bellissima modella argentina si trova sulle montagne insieme al suo fidanzato, ovvero Antonio Spinalbese.

Lei, insieme a tutta la sua famiglia si trova in montagna dal 22 dicembre, e tutti hanno trascorso le festività insieme.

Ma cerchiamo di capire per quale motivo, il figlio Santiago non si trova in loro compagnia e soprattutto dov’è.

Santiago, infatti è apparso nelle fotografie che ha pubblicato, il papà ovvero Stefano De Martino, tramite il suo profilo social di Instagram.

Come tutti i figli di genitori separati, quindi, passa il periodo delle feste, con tutti e due i genitori, come è giusto che sia.

Santiago, quindi dopo il natale sulla neve, trascorrerà il capodanno, e probabilmente anche qualche giorno dopo, nella bella città di Napoli, dove ha raggiunto il papà.

I due genitori, per il bene di Santiago, hanno deciso di avere un rapporto maturo, e di far godere le festività nel migliore dei modi.

E voi come trascorrete questa particolare notte di capodanno? Sarete a casa di qualcuno, rispettando ovviamente il Dpcm in corso, oppure rimarrete a casa?