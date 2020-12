Natalia Paragoni ha condiviso su Instagram un video hot con il suo fidanzato, Andrea Zelletta, per lei è il momento più bello del 2020, vediamo di cosa si tratta

Nell’ultima settimana a far discutere fuori e dentro la casa del Gf Vip, è stata sicuramente Natalia Paragoni, la ragazza dopo essere entrata nel reality per rassicurare il suo fidanzato, Andrea Zelletta, è stata fortemente attaccata, il motivo? per alcuni spettatori la giovane ragazza avrebbe inscenato tutta la storia del regalo di Natale solo per visibilità, in più è finita al centro delle critiche per alcune insinuazioni di Dayane Mello che ha confessato, inaspettatamente, che la Paragoni mentre si trovava in vacanza a Capri abbia tradito Andrea, scoop che non è stato ancora confermato ma che ha turbato molto Zelletta, nonostante abbia confermato di sapere già dell’accaduto, negando tutto.

Nelle ultime ore Natalia continua a essere al centro dell’attenzione per un video piccante insieme al suo fidanzato, pubblicato sul suo profilo Instagram che ha fatto scalpore su tutti i social media, il tutto è iniziato quando un fan le ha chiesto di condividere il momento più bello trascorso insieme ad Andrea, Natalia senza troppi problemi ha pubblicato un momento privato tra loro che ha scioccato tutti i suoi followers.

Leggi anche->Uomini e Donne anticipazioni: Gemma amareggiata, ma gravidanza in arrivo

Natalia Paragoni posta un video hot con il fidanzato

Natalia posta il momento più bello con Andrea Zelletta 🙄 pic.twitter.com/8931XyrX65 — disagiotv (@disagio_tv) December 31, 2020

Natalia ha voluto condividere con i suoi fan il momento più bello vissuto insieme ad Andrea, tutti si aspettavano un viaggio particolare che la coppia ha fatto o un regalo ricevuto dal suo bel ragazzo, invece la web influencer ha scioccato tutti postando un momento molto intimo e con toni piccanti in cui i due ragazzi scherzano e giocano senza vestiti, ovviamente il video ha subito fatto il giro del web e moltissimi fan scioccati l’hanno condiviso sui tutti i portali.

Leggi anche->Mercedesz Henger mostra le foto migliori dell’anno: in tutte c’è un dettaglio bollente

Scopriremo se nelle prossime puntate Natalia potrà rincontrare il suo amato fidanzato, che per il momento sembra essere ancora molto turbato per quello che è accaduto, vedremo se Alfonso per tirarlo su di morale gli mostrerà questo video piccante pubblicato da Natalia.