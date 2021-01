Caterina Balivo torna in televisione? La risposta ai suoi follower di Instagram

Caterina Balivo è molto presente sui social, in particolar modo su Instagram dove si parla spesso di un suo ritorno in televisione

Ormai è diventata una questione quasi prioritaria per i suoi fan quella di un possibile ritorno in televisione della conduttrice napoletana. Se ne parla ormai da mesi, dall’arrivo dell’emergenza Coronavirus e dalla conseguente decisione di mettere da parte per il momento la carriera e la conduzione per stare vicino ad i propri cari ed alla famiglia in un momento particolare. Una decisione personale che è stata rispettata dalla maggior parte dei suoi fan, che in ogni caso non hanno fatto mancare il loro disappunto per non poter più vedere in tv una delle conduttrici più amate. Su Instagram per tantissimi mesi i follower hanno esortato la bella conduttrice a ritornare sui suoi passi, mentre nel mondo della tv e dello spettacolo sono cominciate a circolare tantissime voci sul suo conto. E che la vedrebbero vicina ad un possibile ritorno al timone di una trasmissione importante.

Caterina Balivo su Instagram ha più volte annunciato di voler tornare a svolgere il lavoro che ama. Ma non adesso. Infatti in più occasioni i follower l’hanno pressata con continui inviti a tornare alla conduzione di un programma, con la diretta interessata che ha dovuto spiegare le regioni del suo voler stare accanto alla sua famiglia. “Tornerò, ma non adesso” ha più volte scritto ai fan. Che di pronta risposta le hanno detto: “Meglio in televisione che sei brava, di influencer ne abbiamo già troppe”. Il riferimento è alla sua forte presenza su Instagram, tra l’altro con post che ottengono tantissimi risultati in termini di like e di commenti. Nelle ultime ore si è sparsa la notizia che la conduttrice napoletana sia in pole position per la successione di Mara Venier a Domenica In. Ma in questo caso non si hanno conferme in quanto sembra che zia Mara non abbia ancora sciolto la riserve se andare avanti anche per il prossimo anno alla conduzione dello storico programma della Rai. Si parla di programmi in prima serata nei weekend, ma anche in questo caso le voci restano da confermare.