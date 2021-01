Mercedesz Henger scatena Instagram: lo scatto coperta dalla schiuma è illegale

Mercedesz Henger ha scatenato i follower di Instagram con una foto che ha messo in evidenza le sue curve e che ha fatto il giro del web

Una foto che ha fatto il giro del web in pochi minuti e che ha raccolto tantissimi consensi. Parliamo di una delle web influencer più seguite in assoluto, la figlia della celebre Eva che riscuote tanti consensi su Instagram. Infatti la compagna di Lucas Peracchi riesce molto spesso a catturare l’attenzione dei suoi follower, che rimangono senza parole di fronte alla sua bellezza e sensualità. Ma soprattutto davanti a delle curve bollenti che evidenziano un fisico da capogiro che lascia i suoi ammiratori senza parole. Non è la prima volta che accade che la figlia di Eva ottiene consensi così elevati. Il merito è non solo del suo aspetto fisico ma anche della sua estrema simpatia, ma anche del rapporto diretto che mantiene con i suoi follower. Infatti la web influencer è davvero molto attiva su Instagram, con le tante Instagram Stories che riescono a catturare l’attenzione del pubblico che ama seguire le sue avventure anche di vita personale e non solo nelle apparizioni televisive. In una di queste ultime storie ha raccontato un suo desiderio. Ossia di diventare vegetariana, nonostante per lei si tratta di un sacrificio in quanto è amante della carne e del buon cibo. Nei giorni scorsi però ha voluto fare questa confessione ai follower pur sapendo che si tratterà per lei di una sfida difficile da superare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

Mercedesz Henger riesce spesso a catturare l’attenzione dei suoi ammiratori, anche grazie alla sua simpatia, oltre che alla sua bellezza. Nell’ultimo post che ha pubblicato su Instagram è riuscita a catturare l’attenzione dei follower con uno scatto che ha lasciato poco spazio all’immaginazione. In una vasca da bagno coperta solo dalla schiuma ha innescato il classico gioco del vedo non vedo che ha acceso le fantasie dei suoi follower. Che non hanno esitato a mostrare il loro gradimento per lo scatto a suon di lime e di commenti. “Persino così non sei mai volgare a differenza di altre 😉 Splendida Memi 💖” “Meravigliosa e bella” “Ogni complimento superfluo ❤️❤️🔝” e tanti altri ancora che hanno esaltato la sua bellezza e sensualità. Il successo clamoroso della foto ha conquistato tutti i follower che hanno davvero esaurito le parole per trovare dei complimenti giusti per rendere omaggio alla figlia di Eva che come detto riesce sempre a far parlare di sé in ogni occasione pubblica sui social. Come sempre non sono mancati anche dei commenti fuori luogo che quando si parla di personaggi pubblici non spmettono mai di essere presenti, ma nella stragrande maggioranza dei messaggi i fan hanno solo voluto esaltare la sua bellezza. Post che anche questa volta abbiamo pubblicato sotto e che lasciamo commentare a voi.