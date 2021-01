Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso hanno perso il loro primogenito a causa di un aborto spontaneo. L’ex Miss Italia era incinta del suo terzo figlio dopo Nicolas e Francesco Pio.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso hanno perso il bambino che aspettavano da qualche settimana. L’ex calcatore e la showgirl hanno voluto rendere pubblica la notizia dell’aborto spontaneo attraverso i loro profili social per condividere il dolore con le tante coppie che stanno vivendo lo stesso sfortunato momento. Una tristissima notizia che ha causato una forte sofferenza nella loro famiglia. Dopo la partecipazione al programma Temptation Island Vip, il loro amore è ancora più solido e nei mesi scorsi il rapporto è stato consolidato dalla tanto richiesta convivenza a Roma, città di Manila. L’arrivo di un bambino avrebbe portato ancora più gioia nelle vite dei due Vip ma purtroppo le cose non sono andate per il verso giusto. Gli aborti spontanei in gravidanze sopra i 40 anni sono molto frequenti e sono tantissime le donne che come Manila hanno dovuto affrontare la perdita del loro bambino durante i primi mesi di gestazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manila Nazzaro (@manilanazzaro)

A fare da supporto alla coppia sono stati centinaia di followers che hanno voluto dimostrargli la loro vicinanza tramite tantissimi messaggi. Manila e Lorenzo nel loro post social hanno raccontano il profondo dolore che li ha colpiti ricordando però che la perdita di un bambino non deve essere considerata come un tabù e non bisogna vergognarsene. Condividere questa notizia è importante per non far sentire sole le coppie che stanno vivendo la medesima situazione e l’unico modo per riuscire a superare il dolore è stare uno accanto all’altro.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, tra le coppie più amate del reality di canale cinque, Temptation Island Vip avrebbero dovuto sposarsi nel 2020 ma a causa delle restrizioni dovute alle norme anti-Covid anche questo sogno dovrà aspettare qualche tempo. Manila non ha specificato se voglia riprovare ad avere un bambino dal compagno ma per la bella ex modella 43enne si tratterebbe del terzo figlio dopo Nicolas e Francesco Pio, nati dalla relazione con l’ex calciatore Francesco Cazzato.