Vediamo insieme che cosa ha fatto, o meglio quale gesto ha compito Elisa Isoardi verso Raimondo Todoro, facendo impazzire il gossip.

In queste ultime settimane non si era più parlato di una loro presunta relazione, ma a quanto sembra è cambiato tutto nuovamente.

Stiamo parlando di Raimondo Todaro e la bella Elisa Isoardi che ha fatto qualcosa di davvero particolare nei suoi confronti.

Elisa Isoardi: ecco il gesto verso Raimondo Todaro che riaccende il gossip!

Hanno partecipato al programma super amato della televisione, ovvero Ballando con le Stelle, e loro sono stata una delle coppie maggiormente amate.

Stiamo parlando di Raimondo Todaro e della sua ballerina Elisa Isoardi, dove tra loro sembrava essere nato qualcosa.

Ma i due interessati, hanno sempre dichiarato che tra di loro non c’era nulla, ma nelle ultime ore, sempre essere tutto cambiato.

Elisa poi nel post, tagga varie pagine e tra queste c’è anche una della coppia che sembrava essere nata nel programma Ballando con le Stelle.

E proprio questo gesto, ha permesso al gossip di riaccendersi e di assumere nuovamente una grande potenza, per la loro presunta coppia.

Per questo motivo, taggare quella pagina ha fatto impazzire i fan della coppia, ma in molti fanno notare anche, che ultimamente Raimondo è stato visto in compagnia di Sara Arfaoui, una professoressa del programma l’Eredità.

Quindi al momento, potrebbe essere ancora tutto in gioco, e dovremmo attendere che i diretti interessati confermano o smentiscono tutte le voci che ci sono sul web.

E voi cosa ne pesate di questa fotografia che ha pubblicato Elisa Isoardi su Instagram e di queste voci che stanno impazzando sul web?