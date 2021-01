Le restrizioni, le chiusure e i limiti agli spostamenti non finiranno molto presto. Di sicuro non verranno meno dopo il 6 gennaio.

E’ passato quasi un anno dall’ingresso del Covid sul palcoscenico delle nostre vite. Un anno in cui ci siamo abituati a chiusure, riaperture e poi altre chiusure; smart working; didattica a distanza; limitazioni negli spostamenti e divieto persino di andare a Messa. Abbiamo dovuto prendere confidenza con l’idea di matrimoni e funerali a “numero chiuso”, ristoranti che abbassano le saracinesce alle 18 e addirittura abbiamo fatto l’abitudine al coprifuoco alle ore 22. A ottobre la seconda ondata con nuove restrizioni per “salvare il Natale” – spiegò il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ma anche le feste natalizie sono state caratterizzate da restrizioni.

Che Italia sarà quella che troveremo al nostro risveglio, il 7 gennaio? A spiegarlo è stato il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, il Dem Francesco Boccia che – intervistato da Il Messaggero – ha affermato: “Sarà ancora l’Italia che protegge la salute, quella del rigore e della serietà. La situazione è in rapida evoluzione e la terza ondata in Europa c’è già. L’Italia ha retto bene in un contesto internazionale difficilissimo e abbiamo riportato tutte le reti sanitarie regionali in sicurezza” Ma c’è un prezzo da pagare, avverte il Ministro:

“Alcune zone del Paese devono prepararsi ai limiti alla circolazione. Limitare gli spostamenti sarà ancora necessario così come mantenere le restrizioni nei giorni festivi“. Come già durante le feste, anche dopo la Befana, bar e ristoranti continueranno a pagare il prezzo più alto dalle limitazioni orarie in quanto – con la chiusura alle 18 – perderanno tutti gli introiti derivanti solitamente da aperitivi e cene fuori. Ma il Ministro Boccia spiega che sono proprio queste restrizioni quelle che hanno consentito di evitare una nuova esplosione di contagi: “Le restrizioni nelle festività di Natale hanno evitato l’esplosione dei contagi nella fase più difficile dell’anno. La limitazione degli orari ha evitato migliaia di morti, diciamo le cose come stanno“.

Il Ministro in quota PD ha sempre fatto parte – insieme al Ministro della Salute Roberto Speranza – all’ala più rigorista, quella che era contraria anche all’avere a pranzo massimo due congiunti non conviventi a Natale. Boccia avrebbe optato per un lockdown duro e puro come a marzo. Ma, a fronte di limitazioni necessarie, migliaia di ristoratori sono in ginocchio.”Sappiamo che verso le categorie più penalizzate c’è un debito di riconoscenza del Paese e l’impegno del governo a stanziare ulteriori e immediate risorse. Sarà così anche a gennaio“. E il rigore del Ministro per gli Affari regionali non viene meno neanche di fronte al timido ottimismo di alcuni colleghi che hanno proposto di introdurre una quarta zona, la “zona bianca” a cui attribuire le Regioni meno colpite dal virus. Ma per Boccia, per il momento non se ne parla e, anzi, ritiene necessario modificare i criteri di valutazione in modo da rendere più veloce il passaggio dal giallo all’arancione e dall’arancione al rosso.

Boccia: vaccino e riapertura delle scuole

E se i ristoranti, la sera, possono restare chiusi fino a quando non si sa, le scuole devono riaprire. Lo chiedono tanto i genitori quanto gli alunni da mesi. La didattica a distanza non può essere considerata una soluzione protraibile a lungo specialmente per i nuclei familiari meno abbienti e con più figli. Famiglie che non hanno la possibilità di disporre di due o più computer per consentire a tutti i figli di seguire le lezioni online. Famiglie che non possono pagare una baby sitter per restare a casa con i bambini. Per il momento di parla di riapertura – anche per le superiori – il 7 gennaio ma con presenza in aula limitata al 50%. Il Ministro Boccia puntualizza: “Il Governo ha tracciato una strada, con la possibile ripresa il 7 gennaio in base alla condizione epidemiologica. E’ la natura dell’epidemia che ci costringe spesso a prendere decisioni con un preavviso di poche ore e non la disorganizzazione. In Gran Bretagna e Germania hanno richiuso le scuole con un preavviso di 24 ore“.

Infine, per quanto riguarda il vaccino anti Covid su cui l’Italia sembra essere partita a rallentatore, il Ministro precisa che è importante non sbagliare e che la Regione più virtuosa, al momento, è il Lazio di Nicola Zingaretti dove, tuttavia, 13 medici sono sotto indagati per essersi espressi sfavorevolemte contro i vaccini 10 contro quelli anti influenzali e 3 contro il vaccino anti Covid. Boccia, a differenza di altri esponenti del Governo, non è per l’obbligo ma, tuttavia, puntualizza: “Al momento, sono stati somministrati oltre 100mila vaccini su 450.000 disponibili da qualche giorno. Sono già previste norme che consentono sia ai datori di lavoro pubblici che privati di prevedere adempimenti sanitari e fra questi ci sono le vaccinazioni. Non sono favorevole a un’obbligatorietà straordinaria ma chi vuole e deve lavorare deve innanzitutto difendere quelli con cui lavora. E’ un principio di democrazia, superiore a quello della libertà di scelta personale”.