Rita Rusic incanta il web con le sue curve bollenti: “Bellezza senza tempo”

Rita Rusic sempre più protagonista del web con una serie di video che mettono in evidenza la sua estrema sensualità che cattura i follower

L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori ha pubblicato in questi giorni una serie di video che hanno fatto il giro del web. Con i follower che non hanno potuto che rimanere a bocca aperta davanti alla sua freschezza fisica, ma soprattutto di fronte a delle curve bollenti ed una sensualità che ha stuzzicato le fantasie dei suoi ammiratori. Nelle ultime settimane la bellezza di origini croate è stata molto attiva sul web, ma anche presente in televisione nel programma “Verissimo” di Silvia Toffanin. In quell’occasione ha rilasciato delle dichiarazioni sulla sua relazione con l’ex marito, che hanno portato alla luce la difficoltà degli anni in cui è stata al fianco dell’imprenditore cinematografico. Parole che hanno evidenziato l’amore della donna per i figli che non ha voluto pensare agli interessi personali, avendo accettato una “separazione a zero euro” dal padre dei suoi figli. Memorabile per lei è stata la partecipazione al Grande Fratello Vip dello scorso anno, dove ha fatto vivere momenti esaltanti al pubblico che ha apprezzato la sua spontaneità.

Rita Rusic ha pubblicato ina serie di video che non sono passati inosservati e che hanno mostrato la sua estrema bellezza e sensualità. Doti fisiche che l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori non ha mai perso negli anni e che le hanno consentito di rimanere una donna estremamente attraente anche a 60 anni. La bellezza di origini croate infatti è in grado di reggere il confronto con molte donne anche più giovani di lei. Nei video che ha pubblicato tantissimi sono stati i commenti entusiasti da parte dei follower che hanno riempito di complimenti l’ex modella ed imprenditrice cinematografica. Che proprio non vuol smettere di provocare e di stupire attraverso i video che posta su Instagram. Due di questi li abbiamo pubblicati (sopra e sotto) lasciando a voi ogni commento dopo il clamoroso successo che hanno ottenuto su Instagram.