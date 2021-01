Elettra Lamborghini, spettacolo in intimo: “Cominciamo col piede giusto quest’anno”

Elettra Lamborghini protagonista su Instagram: con una nuova storia ha annunciato un nuovo post sulla sua pagina che ha esaltato i follower

Un nuovo post su Instagram dell’artista ed influencer bolognese ha scatenato i suoi follower. Che apprezzano non solo la sua simpatia ed un carattere molto aperto, ma anche le sue doti fisiche che non passano inosservate. Non è una novità il successo che riesce ad ottenere sul web, con i follower che attendono i suoi post che sono annunciati come sempre dalla diretta interessata da anticipazioni della storie. Infatti si può dire che la 26enne bolognese preferisce avere un rapporto diretto con i suoi follower, raccontando le sue esperienze personali con storie e non apparendo con post e video. Insomma, proprio questa parte del suo carattere rimane molto apprezzata dal suo pubblico che la segue con passione e costanza. Ormai possiamo parlare di un personaggio pubblico amatissimo, con i suoi 6,4 milioni di follower che non si perdono nemmeno una delle sue apparizioni in pubblico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Elettra Lamborghini ha postato delle foto che hanno mostrato in pieno il suo carattere ed il suo rapporto con il pubblico del web. Due scatti che hanno messo in evidenza le sue curve bollenti e che hanno fatto apprezzare anche la sua ironia. Per lei si tratta di uno modo originale anche per augurare a tutti i follower un buon 2021, dopo il trascorrere del 2020 che è stato caratterizzato da un emergenza senza fine. Per lei il buon umore non è mai mancato, anche in un periodo difficile il sorriso c’è sempre, ed anche la voglia di scherzare con i follower: “Come prima foto dell anno propongo io FIKISSIMA puledra italiana appena alzata dal letto qualche mese fah… giusto x partire col piede giusto quest anno…. 😂 un po’ di autostimah e un po’ di culo a tutti voi per questo 2021 ve lo auguro. ❤️ col cuoreeeee”. Messaggio ironico ma anche curve bollenti che vi mostriamo sotto, anche per darvi la possibilità di commentare un post che è stato un successo clamoroso su Instagram con un pioggia di like e commenti ricevuti.