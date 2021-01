Sara Croce, l’allenamento della “Bonas” è mozzafiato: “Le bombe in palestra”

Sara Croce, bellezza mozzafiato in palestra: la “Bonas” di Avanti un altro ha scatenato i follower di IG con un video da perdere il fiato

La showgirl rimane uno dei personaggi più cliccati sul web, con i suoi post che ottengono dei numeri straordinari in termini di like e commenti. La “Bonas” di Avanti un altro continua a macinare risultati straordinari su Instagram, con il suo nutrito numero di fan che resta di volta in volta a bocca aperta davanti alle sue performance sui social. Come detto Instagram rimane quello preferito, con tutte le sue apparizioni – tra storie e post – che lasciano senza parole davanti alla sua bellezza e sensualità. L’ultima storia in ordine di tempo che ha pubblicato è stata per lei l’ennesimo successo, con la Venere di Garlasco che ha raccolto consensi senza limiti. La compagna di Gianmarco Fiory ormai è da considerarsi un personaggio pubblico a tutti gli effetti, in grado di attirare l’attenzione dei suoi fan con dei post che spesso non lasciano spazio all’immaginazione. Dopo la brutta parentesi, anche legale, relativa alla fine della relazione con il magnate iraniano che le aveva chiesto un milione di dollari di risarcimento per aver approfittato della situazione, adesso la showgirl si gode la storia d’amore con il portiere del Bari, che va avanti ormai dall’estate e che vede la coppia molto affiatata per la gioia dei fan che la vedono finalmente brillare di una nuova luce. In perfetta forma fisica, la showgirl adesso fa sognare anche il pubblico che non smette di seguirla.

Cosa che è accaduta a Sara Croce nell’ultima storia che ha condiviso con i follower. In una palestra vuota, probabilmente nella sua abitazione per le restrizioni per l’emergenza Coronavirus, ha eseguito una serie di esercizi in tenuta sportiva che hanno messo in evidenza il suo fisico e le sue curve bollenti. Una scollature evidente ha mostrato una sensualità che in pochi minuti ha scatenato le fantasie dei follower di Instagram. Che si sono lasciati andare anche in commenti ironici come per esempio “Le bombe in palestra” per evidenziare la sua scollatura che ha reso rovente l’atmosfera per i fan. Ennesima conferma della popolarità raggiunta dalla “Bonas” nel programma di Paolo Bonolis. L’ex “Madre Natura” in Ciao Darwin è uno dei personaggi più amati della trasmissione del celebre conduttore romano. Insieme a Maria Mazza Claudia Ruggeri e Laura Cremaschi è una delle bellezze che il pubblico ama, raccogliendo tanti consensi anche in televisione. In attesa di poter essere ammirata anche nella nuova edizione del programma di Mediaset, i follower possono continuare ad apprezzarla in foto e video che condivide costantemente. L’ultimo, quello dell’allenamento in palestra, lo abbiamo postato sotto, lasciando come sempre a voi i commenti dopo quelli entusiasti che sono arrivati dal web.